Uczniowie zatruli się wziewnym alkoholem izoamylowym podczas przeprowadzania eksperymentu w klasie chemicznej – powiedział we wtorek PAP oficer prasowy pleszewskiej straży pożarnej mł. kpt. Artur Burchacki.

Do zdarzenia doszło we wtorek w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie. O godz. 12 pleszewska straż pożarna została zawiadomiona, że w klasie, gdzie dziewięciu uczniów z nauczycielem uczestniczyło w doświadczeniu chemicznym, doszło do zatrucia wziewnym alkoholem izoamylowym.

Do zdarzenia wysłano łącznie cztery zastępy straży pożarnej oraz specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Ostrowa Wlkp. - przekazał mł. kpt. Artur Burchacki.

Ponieważ uczniowie źle się poczuli, wezwano także pogotowie ratunkowe.

Strażacy zabezpieczyli pojemnik z alkoholem. Podjęto decyzję o ewakuacji z budynku wszystkich uczniów i pracowników szkoły - łącznie 186 osób.

Troje uczniów pogotowie zabrało do pleszewskiego szpitala na obserwację.