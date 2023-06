W należącej do Grupy Veolia ciepłowni w Krotoszynie (Wielkopolskie) powstanie kocioł gazowo-olejowy i układ kogeneracyjny - poinformowała spółka, która do 2030 r. chce całkowicie odejść od węgla. Dzięki inwestycji w Krotoszynie ponad 25 proc. ciepła będzie tam wytwarzane w oparciu o paliwo gazowo-olejowe.

W piątek Grupa Veolia zainaugurowała w Krotoszynie projekt Amber, w ramach którego w pierwszym etapie w ciepłowni należącej do Veolii Zachód powstanie kocioł gazowo-olejowy o mocy 2,8 MWt. Przedsięwzięcie obejmuje też układ ORC (produkcji prądu z niskotemperaturowych źródeł ciepła) o mocy 0,125 MWe, a także budowę układu kogeneracji o mocy 1,1 MWt.

"Modernizacja systemów ciepłowniczych jest elementem strategii dekarbonizacji Grupy Veolia w Polsce, której celem jest całkowite wyeliminowanie węgla do 2030 roku" - podano w piątkowym komunikacie.

Inwestycja w Krotoszynie ma zakończyć się w przyszłym roku. "Zakończenie prac realizowanych w latach 2023-2024 spowoduje, że ponad 25 proc. ciepła będzie produkowane w oparciu o niskoemisyjne paliwo gazowo-olejowe. Nowa instalacja ograniczy roczne zużycie węgla o 2,1 tys. ton (ponad 25 proc. - PAP) oraz obniży emisję dwutlenku węgla o 4,4 tys. ton" - poinformowała Veolia.

Przed czterema laty firma Veolia term rozpoczęła stopniową dekarbonizację swoich zakładów. "W ramach tego procesu sukcesywnie wymienia kotły węglowe i dywersyfikuje miks paliwowy, zwiększając udział niskoemisyjnych paliw, takich jak gaz, olej, biomasa i inne odnawialne źródła energii" - wskazano.

"Modernizacja systemu ciepłowniczego w Krotoszynie to istotny krok w procesie zapewniania jego mieszkańcom bezpiecznych dostaw ciepła i energii. Zwłaszcza w obliczu aktualnej sytuacji geopolitycznej, to kluczowa kwestia dla naszego samorządu. Nie można pominąć też aspektu prośrodowiskowego, gdyż wszyscy chcemy, by powietrze, którym oddychamy, było jak najczystsze" - skomentował, cytowany w piątkowym komunikacie, burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek.

Grupa Veolia zatrudnia w Polsce ok. 4,6 tys. pracowników. Działa w 123 miejscowościach, w 58 miastach zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki operacyjne: Veolia Energia Polska (holding), Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia term, Veolia Energy Contracting Poland, Veolia Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne. Grupa jest właścicielem 60 ciepłowni, 2 elektrociepłowni i 6 silników kogeneracyjnych.