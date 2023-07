W miejscowości Tulce w gminie Kleszczewo w Wielkopolsce otwarto w środę nowy zbiornik retencyjny; koszt inwestycji wyniósł nieco ponad 22 mln zł. Nowy zbiornik ma magazynować wodę na potrzeby rolnictwa oraz pełnić funkcje rekreacyjne.

"W Wielkopolsce realizujemy bardzo wiele inwestycji, tworzymy rozwiązania, które muszą bezwzględnie pozytywnie wpłynąć na bilans wodny, szczególnie w tej części niezwykle ważnej gospodarczo, a przede wszystkim rolniczo" - podkreślił obecny na uroczystości otwarcia nowego zbiornika wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Wiceminister w swoim przemówieniu zaznaczył, że zbiornik w Tulcach był inwestycją wyczekiwana przez mieszkańców od 30 lat. "Byliśmy przekonani, że ta inwestycja musi zostać zrealizowana, a przede wszystkim musi być wykonana, ponieważ w Wielkopolsce mamy notoryczny brak wody, katastrofalną sytuację suszową, dlatego też ten zbiornik będzie m.in. pełnił rolę przeciw suszową, a z drugiej strony zapewniał wodę dla okolicznych rolników" - powiedział.

Wiceminister zaznaczył, że "takich inwestycji w Polsce musimy wykonać bardzo wiele, i myślę, że to jest dobra okazja dzisiaj, żeby ogłosić nasz program, program Prawa i Sprawiedliwości, który przede wszystkim będzie koncentrował się na gospodarce wodnej i ogromnej inwestycji w Polsce, budowie ponad 300 zbiorników, wiele tysięcy kilometrów kanałów zasilających, które mają za zadanie właśnie walkę przeciw suszową".

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krzysztof Woś podkreślił, że region Wielkopolski, całej środkowej Polski, z punktu widzenia postępującej suszy jest szczególny. Zwrócił uwagę, że opady na tym obszarze Polski są gorsze niż w innych rejonach naszego kraju. "Stąd też każda inwestycja tego typu (jak zbiornik Tulce - PAP), przyczynia się do tego, że poprawiamy z jednej strony tę zdolność retencyjną, ale z drugiej strony także komfort życia mieszkańców, rolników" - zauważył.

Woś wyjaśnił, że powierzchnia zbiornika wynosi ok. 22 ha, a jego pojemność retencyjna to 242 tys. m sześć.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie blisko 18 mln zł. Pozostała część została zabezpieczona w ramach współfinansowania krajowego oraz ze środków własnych inwestora. Całkowita wartość inwestycji wyniosła nieco ponad 22 mln zł.

Jak przypomniano podczas środowej uroczystości, zbiorniki wodne poprawiają bilans wodny w swojej okolicy, a przede wszystkim pomagają w łagodzeniu skutków zarówno suszy, jak i powodzi. Ich powstanie wpływa również na rozwój turystyki, rekreacji i sportu. Budowa zbiorników przyczynia się też do poprawy zdolności retencyjnej zlewni oraz zabezpieczenia mieszkańców regionu przed okresami intensywnych opadów przeplatanymi występowaniem długotrwałej suszy. Wobec nasilających się zmian klimatu jest to najskuteczniejsze rozwiązanie, zapewniające właściwą ilość wody niezbędnej dla ludzi, gospodarki i środowiska.

Wójt Gminy Kleszczewo Bogdan Kemnitz podkreślił, że gmina Kleszczewo ma bardzo niski wskaźnik lesistości, bardzo niski wskaźnik w odniesieniu do powierzchni lustra wody, a także bardzo niski wskaźnik opadów.

"Wszystko to prowadzi do tego, że należy ten problem jakoś rozwiązać. Ten zbiornik się do tego przyczyni, bo zarówno będą możliwości korzystania z wody do nawadniania, oczywiście ograniczony, jako że zbiornik nie obejmuje całej gminy, niemniej poprzez system melioracji, to cała ta woda będzie też rozprowadzana na cały obszar gminy" - zaznaczył. Dodał też, że w planach jest m.in. utworzenie parku rekreacyjnego przy zbiorniku.

Zbiornik Tulce w gminie Kleszczewo powstał poprzez spiętrzenie wód rzeki Męciny wskutek wybudowania ziemnej zapory czołowej, usytuowanej około 70 m powyżej drogi Tulce - Środa Wielkopolska.

W uroczystości otwarcia zbiornika wziął udział także m.in. poseł Bartłomiej Wróblewski, wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, oraz marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.