Do pięciu lat więzienia grozi dwóm mieszańcom dolnośląskiego Głogowa, którzy na stacji benzynowej w gminie Święciechowa (pow. leszczyński, woj. wielkopolskie) ukradli paliwo o wartości prawie 600 złotych - podała w czwartek policja.

Oficer prasowa policji w Lesznie asp. szt. Monika Żymełka przekazała, że w poniedziałek, po godzinie 4, osobowym audi na stację benzynową na terenie gminy Święciechowa przyjechało dwóch mężczyzn. Nieuczciwi klienci zatankowali paliwo o wartości blisko 600 złotych do zbiornika pojazdu oraz do kanistrów, po czym bez płacenia odjechali.

Powiadomieni o sprawie policjanci ustalili, że związek z kradzieżą ma dwóch mieszkańców Głogowa.

"Mężczyźni do dokonania kradzieży paliwa wykorzystali skradzione chwilę wcześniej tablice rejestracyjne od innego pojazdu tej samej marki" - podała Żymełka.

Dodała, że w czwartek leszczyńscy policjanci zatrzymali sprawców w Głogowie.

"To 18-i 20-letni mieszkańcy tego miasta. Zostali przewiezieni do leszczyńskiej komendy, gdzie usłyszeli zarzut kradzieży. Grozi im do 5 lat więzienia" - podała.