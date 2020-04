Wielkość popytu na żywność po Wielkanocy będzie miała kluczowe znaczenie dla branży (wideo)

Mateusz Kowalewski wskazuje, że na początku epidemii branża spożywcza radziła sobie nie najgorzej.

- Naszym głównym wyzwaniem były opóźnienia w dostawach. Do końca marca notowaliśmy bardzo wysokie obroty. Decyzja rządu o zamknięciu szkół wywołała masowe wykupy ze sklepów, co z kolei spowodowało większe zapotrzebowanie na zatowarowanie tych sklepów - dodał.

Kowalewski przyznaje, że Hortimex nie jest firmą, która operuje w 'mainstreamie' produktów spożywczych.

- Oferujemy szereg specjalistycznych produktów, przez co wspomniana sytuacja aż tak na nas nie oddziaływała. Do końca marca notowaliśmy zwiększone zapotrzebowanie u niektórych odbiorców, które z początkiem kwietnia zaczęło przycichać. Jednak zazwyczaj było tak, że parę dni przed Wielkanocą sytuacja się uspokajała - mówi.

Prezes Hortimeksu jest zdania, że wielkość popytu na żywność po Wielkanocy będzie probierzem sytuacji w branży.

- Ograniczenia w dostępach do sklepów mogą mieć wpływ na wielkości zakupów. Zmienił się tryb funkcjonowania rodzin. Wielu konsumentów pracuje w branżach, które notują problemy i zwalniają pracowników, a to demotywuje do większych zakupów. Mimo wszystko branża spożywcza należy do tych, które, lepiej lub gorzej, ale będą funkcjonować. Rodzi się pytanie o konsekwencje pandemii w popycie na produkty spożywcze - podsumowuje.