Witamina C pomaga zachować masę mięśniową po 50. roku życia

Jak zauważyli naukowcy z University of East Anglia, osoby spożywające odpowiednie ilości witaminy C mają w późniejszym wieku najlepiej zachowaną masę mięśniową.

"Kiedy ludzie się starzeją, tracą masę mięśni szkieletowych i ich siłę. Osoby po 50-tym roku życia tracą nawet 1 proc. masy mięśniowej rocznie i taka utrata dotyczy ponad 50 mln ludzi na świecie. To duży problem, ponieważ może to prowadzić do kruchości i innych zaburzeń zdrowia, takich jak sarkopenia, fizyczna niesprawność, cukrzyca typu 2, obniżona jakość życia, a nawet do śmierci" - alarmuje prof. Ailsa Welch, autorka publikacji, która ukazała się w piśmie "Journal of Nutrition".

Ryzyko problemów można jednak zmniejszyć.

"Wiemy, że spożycie witaminy C wiąże się z mięśniami szkieletowymi. Pomaga ona chronić komórki i tkanki przed potencjalnie szkodliwym wpływem wolnych rodników. Działające swobodnie wolne rodniki przyczyniają się do destrukcji mięśni i przyspieszają związane z wiekiem osłabienie" - dodaje badaczka.

Naukowcy zwracają uwagę, że jak dotąd niewiele badań sprawdziło wpływ witaminy C na osoby starsze.

Przeanalizowali więc dane na temat 13 tys. osób w wieku od 42 do 82 lat, które brały udział w badaniu EPIC-Norfolk (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition). Dane obejmowały m.in. masę mięśni uczestników, informacje o zwyczajach żywieniowych oraz stężeniu witaminy C we krwi.

"Przebadaliśmy dużą próbę mieszkańców Norfolk i odkryliśmy, że osoby z największym stężeniem witaminy C w diecie i we krwi miały największą masę mięśniową w porównaniu do tych o najniższym stężeniu witaminy" - informuje jeden z badaczy, dr Richard Hayhoe.

"Byliśmy bardzo podekscytowani tym odkryciem, ponieważ pozwala ono sądzić, że uzyskiwana z diety witamina C jest ważna dla zdrowia mięśni u starszych mężczyzn oraz kobiet i może być przydatna w zapobieganiu związanej z wiekiem utracie mięśni" - mówi specjalista.

Zdaniem badaczy to szczególnie ważna wiadomość, ponieważ witamina C jest łatwo dostępna w pożywieniu i suplementach.

Naukowcy mimo to odkryli, że aż 60 proc. mężczyzn i 50 proc. kobiet nie spożywało tyle witaminy C, ile powinni według obecnych zaleceń. A nie są to trudne zalecenia. "Nie mówimy o potrzebie przyjmowania mega-dawek" - zastrzega dr Hayhoe. - "Zjedzenie cytrusowego owocu, np. pomarańczy każdego dnia i surówki do obiadu powinno wystarczyć większości ludziom".