Radni dolnośląskiego sejmiku z Koalicji Obywatelskiej i Nowa PL zablokowali środki na realizację kluczowych zadań, w tym działań na rzecz dzieci i młodzieży - podkreślono w komunikacie przesłanym przez biuro wicemarszałka woj. dolnośląskiego Marcina Krzyżanowskiego.

W przesłanym w piątek PAP komunikacie napisano, że podczas wczorajszej sesji sejmiku radni Koalicji Obywatelskiej i Nowa PL zagłosowali przeciwko zmianom z budżecie województwa, które miały zagwarantować środki na realizację wielu zadań, w tym działań na rzecz dzieci i młodzieży.

"Radni opozycji uderzyli w bieżące funkcjonowanie samorządu województwa poprzez zablokowanie technicznych zmian, które miały zostać wprowadzone w budżecie na rok 2023. Do tej pory taka sytuacja w historii sejmiku województwa nie miała miejsca. Nie zdarzyło się wcześniej, żeby opozycja zachowała się w tak destrukcyjny sposób. Nie rozumiem, jak można będąc radnym w taki sposób działać na szkodę mieszkańców Dolnego Śląska" - podkreślił cytowany w komunikacie wicemarszałek woj. dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski.

"Opozycja złożona z radnych pod przewodnictwem Marka Łapińskiej z KO oraz Magdaleny Piaseckiej z Nowa PL, głosami 18 radnych w 36-osobowym Sejmiku, głosowała za odebraniem środków na opiekę zdrowotną, projekty dla dzieci i młodzieży oraz wsparcie dla organizacji pozarządowych" - czytamy w komunikacie.

Jak poinformowano, zmianą która nie zostały wprowadzona do budżetu, jest m.in. dokapitalizowanie Spółki Nowy Szpital Wojewódzki kwotą 5,75 mln zł na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę szpitala im. Marciniaka we Wrocławiu.

"Co ciekawe kredyt ten został zaciągnięty, gdy marszałkiem woj. dolnośląskiego był Marek Łapiński, obecnie szef klubu Koalicji Obywatelskiej, który zagłosował przeciwko planowanym zmianom w budżecie. Oznacza to, że szpital nie będzie miał pieniędzy na spłatę kredytu i jego funkcjonowanie jest zagrożone" - napisano w komunikacie.

Pozostałe finansowe zmiany, które nie znalazły się w tegorocznym budżecie to: poprawa bazy sportowej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów obiektów sportowych dla organizacji pożytku publicznego - 1 mln zł; szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo - środki dla organizacji pożytku publicznego - 400 tys. zł; realizacja programu Upright, dotyczącego zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i zapobiegania problemom psychicznym - 220 tys. zł; organizacja integracyjnego Dnia Dziecka przy Operze Wrocławskiej w dniu 1 czerwca - 30 tys. zł; utrzymanie ciągłości działania Punktów Informacji o Funduszach Europejskich - 350 tys. zł; realizacja programu szkolenia sportowego młodzieży w dyscyplinie saneczkarstwo lodowe - środki z Polskiego Związku Sportów Saneczkowych dla Zespołu Szkół w Karpaczu - 117 tys. zł; środki dla Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych na realizację warsztatów ekologicznych dla dzieci (zapewniając pobyt, dojazd i wyżywienie) - 317 tys. zł.

"Przekraczanie właśnie tych granic, które wprowadzają destrukcję jest niedopuszczalne. Dlatego wzywamy do pewnego opamiętania. Oczekujemy szacunku do dobrej polityki rozumianej jako polityka w interesie dobra wspólnego, która nie narusza dóbr naszych wyborców. Do tej pory radni województwa tego właśnie się trzymali, a teraz zostało to złamane" - powiedział cytowany w komunikacie przewodniczący sejmiku Andrzej Jaroch.