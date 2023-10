Władze Wrocławia, Wałbrzycha i Jeleniej Góry chcą, aby rozbudowa autostrady A4, pomiędzy Legnicą a Wrocławiem, była prowadzona po nowym śladzie. Samorządowcy twierdzą, że do innego wariantu – rozbudowy w starym śladzie – skłania się GDDKiA.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podczas konferencji prasowej w poniedziałek podkreślił, że cztery lata temu samorządowcy podpisali petycję do GDDKiA, w której postulowano budowę nowej trasy A4 w równoległym korytarzu do obecnej autostrady. "Nowy korytarz dla A4, a nie rozbudowa autostrady" - wskazywał Sutryk.

Prezydent Wrocławia przedstawił dziennikarzom informacje, które otrzymali samorządowcy podczas spotkania z przedstawicielami GDDKiA dot. wariantów rozbudowy A4. "Wyraźnie widać, po tym spotkaniu, że wariatem, który jest najmocniej rozważany przez wrocławski oddział GDDKiA jest wariant, który mówi o tym, że należy dotychczasową autostradę przebudować w jej dotychczasowym śladzie" - mówił Sutryk.

Dodał, że według informacji przedstawionych przez GDDKiA, rozbudowa autostrady A4 w dotychczasowym śladzie "spowoduje, że ruch na Węźle Bielańskim (węzeł położony przy wjeździe do Wrocławia - PAP) wzrośnie o blisko 270 proc.". "To zła informacja dla Wrocławian, mieszkańców regionu i wszystkich przyjeżdżających na Dolny Śląsk. To będzie paraliż części miasta i regionu" - akcentował Sutryk.

Prezydent Wrocławia dodał, że wariant, za którym optują władze stolicy Dolnego Śląska, Wałbrzycha i Jeleniej Góry, czyli budowy A4 w nowym śladzie, jest droższy o 300 mln zł od rozbudowy autostrady w starym śladzie. "Ale to zaledwie 3 proc. całości inwestycji, którą wycenia się na około 8 mld zł" - mówił prezydent.

Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemiej powiedział, że bez budowy autostrady równoległej do obecnej, "nie będzie rozwiązania problemów komunikacyjnych południa Dolnego Śląska".

Z kolei prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak podkreślił, że rozbudowa A4 w starym śladzie to "myślnie na kilka lat, a nie na dziesięciolecia". "Taka rozbudowa nie rozwiązuje problemów, ale je generuje" - przekonywał.

Wrocławski oddział GDDKiA w oświadczeniu przesłanym PAP w poniedziałek podał, że ostateczny wariant rozbudowy A4 pomiędzy Wrocławiem a Legnicą zostanie zarekomendowany w protokole Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Zatwierdzenie protokołu planowane jest jeszcze w tym kwartale - poinformowano.