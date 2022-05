Właściciel marek Kamis i Galeo zmienia lokalizację

McCormick przeniesie swoje Centrum Usług Wspólnych do wieży Monopolis 2.0 jesienią 2022 roku.

Właściciel polskich marek Kamis i Galeo podpisał z Virako umowę najmu na 5,3 tys. mkw. elastycznej przestrzeni biurowej. Do tej pory firma miała siedzibę w biurowcu Nowa Fabryczna, zrealizowanym przez spółkę biurową Skanska.

Centrum usług wspólnych firmy McCormick zostało otwarte w Łodzi w 2014 roku i obecnie wspiera regiony EMEA oraz Ameryki Północnej.

Monopolis 2.0 to 12-kondygnacyjny biurowiec zrealizowany w ramach drugiego etapu inwestycji na terenie dawnego kompleksu Monopolu Wódczanego z 1902 roku, trzeciego co do wielkości zabytkowego zespołu fabrycznego w Łodzi.

