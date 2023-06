Zmineralizowana woda pitna wytwarzana jest przez Polską Grupę Górniczą (PGG) z podziemnych wyrobisk kopalni Ziemowit w Lędzinach. Woda wykorzystywana jest w celach spożywczych, socjalno-bytowych i technicznych.

Woda kopalniana zawiera m.in. magnez, sód, wapń

Przedstawiciele PGG zaprezentowali wodę z kopalni Ziemowit podczas czwartkowego briefingu prasowego w Lędzinach. Woda "KWK Piast-Ziemowit AQUA CO@L" czerpana jest z pompowni, która znajduje się na głębokości ponad 400 m pod ziemią. Spływa ona z północnego obszaru górniczego kopalni "Ziemowit" - z rejonów zlikwidowanych wcześniej szybów "Piast II" i "Hołdunów".

"Udaje się tą wodę ujmować, oczyszczać przez stację uzdatniania wody i korzystać z dobrodziejstwa, które daje nam natura. (...) To jest coś cennego. Woda ma także dużo pozytywnych minerałów" - powiedział wiceprezes ds. produkcji PGG Rajmund Horst.

Woda kopalniana zawiera m.in. magnez, sód, wapń, wodorowęglany, chlorki i siarczany, a całkowita zawartość składników mineralnych wynosi ok. 800 miligramów na decymetr sześcienny.

PGG wykorzystuje wodę nie tylko do celów spożywczych

PGG wykorzystuje wodę nie tylko do celów spożywczych, ale także do celów socjalno-bytowych i technicznych. Ruch Ziemowit dostarcza kranową wodę do 13 proc. mieszkańców Lędzin. "200 tys. metrów sześciennych w skali roku wody jest kierowana do mieszkańców Lędzin" - zaznaczył wiceprezes.

"Łaźnie górnicze są zaopatrywane właśnie z tej wody. Wykorzystywane do mycia, do celów sanitarnych, do picia. Są przygotowane punkty poboru wody, z których górnicy mogą korzystać, napełniać swoje pojemniki przed zjazdem na dół, po wjeździe. Woda jest przez całą dobę dostępna" - dodał Horst.

Zasoby słodkiej wody wykorzystywane są także do rezerwowego zasilania systemu przeciwpożarowego w podziemiach kopalni. "Uwzględnia się także konieczność stosowania chłodzenia w silnikach i wykorzystywania w różnego rodzaju urządzeniach na dole. To są bardzo duże ilości wody. Udaje się te wszystkie potrzeby zaspokoić wodą własną" - podkreślił wiceprezes.

PGG wykorzystuje także wodę mocno zasoloną - jest to ok. 40 proc dopływu wody - która jest odprowadzana z wykorzystaniem zbiornika retencyjno-dozującego, znajdującego się w byłej kopalni Czeczott w miejscowości Wola. "Wykorzystujemy poziom wód w rzece Wiśle do kontrolowanego zrzutu. Im większy poziom wody, im większy przepływ, staramy się oddawać tą wodę, którą gromadzimy w zbiorniku, a im poziom wody w okresach letnich jest mniejszy to gromadzimy ją w zbiornikach. W ten sposób następuje koordynowane odprowadzenie wody do rzeki" - powiedział Horst.

Wiceprezes PGG zaznaczył, że kopalnie węgla na Śląsku są w małym stopniu, albo nawet w ogóle nie są, odpowiedzialne za zeszłoroczną katastrofę ekologiczną na Odrze. "Przykładem tego jest właśnie Wisła, ponieważ przynajmniej połowa tej wody zrzucana jest z kopalń do rzeki Wisły i to mocno zmineralizowanej. Na rzece Wiśle żadna tragedia nie wystąpiła i nie stwierdzono zakwitu alg czy innych niepokojących zdarzeń" - podkreślił wiceprezes.

