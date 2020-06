Włochy: Centrum Rzymu powoli wraca do życia i czeka na turystów

Spacer po miejscach - symbolach włoskiej stolicy, odwiedzanych do niedawna masowo przez turystów warto rozpocząć od wizyty w słynnej, bliskiej także Polakom z powodu licznych pamiątek, kawiarni przy via Condotti niedaleko Placu Hiszpańskiego.

"Caffe Greco"- lokal, który przez większość roku tętnił życiem i pełen był zagranicznych turystów oglądających zdjęcia i dzieła sztuki, wita teraz żelem do dezynfekcji rąk na stoliku przy wejściu. Przychodzą tam teraz głównie mieszkańcy Rzymu pragnący od wypicia filiżanki kawy zacząć swe powitanie z miastem po prawie trzech miesiącach kwarantanny. Docierają też pierwsi turyści z innych części Włoch, co jest możliwe dzięki otwarciu granic regionów od 3 czerwca.

W kawiarni założonej w 1760 roku obowiązują nowe zasady sanitarne. Personel pilnuje, by za dużo osób nie gromadziło się przy barze, gdzie serwowana jest kawa. Kolejne osoby cierpliwie czekają na swoją kolej. Stoliki, przy których siedzieli zawsze zagraniczni turyści, są w większości puste, co robi duże wrażenie na stałych bywalcach przyzwyczajonych do gwaru i kolejek.

"Mieszkam niedaleko stąd, po drugiej stronie Tybru, ale zazwyczaj unikałem okolic Schodów Hiszpańskich, bo trudno było się tam przecisnąć wśród turystów i obnośnych sprzedawców" - powiedział PAP emerytowany nauczyciel w "Caffe Greco".

Teraz Schody Hiszpańskie, zawsze oblegane przez wielojęzyczny tłum są niemal zupełnie puste. Przechadza się po nich kilka osób. Nieliczni obecni fotografują okolice nie kryjąc zdumienia pustką wokół. W tych dniach można tam zrobić zdjęcie, jakie dotąd możliwe było tylko o świcie.

Otwarty jest rekomendowany we wszystkich przewodnikach słynny bar "Tazza d'Oro" koło Panteonu, który także zmaga się z kryzysem. Na razie przychodzą tam osoby pracujące w pobliżu i spacerujący po historycznym centrum rzymianie oraz pierwsi krajowi turyści.

Nieco większym optymizmem napawa wizyta w "kultowym" miejscu na gastronomicznej mapie Rzymu, czyli w słynnej kawiarni , cukierni i lodziarni "Giolitti", znajdującej się niedaleko gmachu Izby Deputowanych, Palazzo Montecitorio. W upalne popołudnie ruch jest tam dość spory, a do kasy i lady z uwielbianymi przez rzymian lodami ustawia się spora kolejka. Zajętych jest kilka stolików na zewnątrz. To jednak, jak zauważa jeden z pracowników, ułamek tego, co było w czasach przed pandemią.