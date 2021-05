Włochy dofinansują rolnictwo

Włochy planują zainwestować około 2,8 miliarda euro środków z europejskiego instrumentu odbudowy po pandemii (Next Generation EU) w bardziej zrównoważoną gospodarkę rolno-spożywczą.

Włochy dofinansują rolnictwo /fot. Unsplash

W przemyśle rolno-spożywczym 800 milionów euro ma zostać przeznaczone na poprawę logistyki w rolnictwie i przemyśle spożywczym, rybołówstwie, leśnictwie oraz uprawie kwiatów i roślin.

500 mln euro przeznaczono na odnowę parku maszyn w rolnictwie i przemyśle spożywczym.

Włoski rząd oczekuje, że rolnicy dostosują swoje metody produkcji do strategii „od pola do stołu”.

Wynika to z planu odbudowy, który rząd włoski przekazał Komisji Europejskiej. W związku z tym rząd w Rzymie ma do dyspozycji łącznie 235,14 miliardów euro, z czego 191,5 miliarda euro z programu stymulacji gospodarczej, a kolejne 13 miliardów euro z europejskiej pomocy po pandemii i 30 miliardów euro ze źródeł krajowych.

W przemyśle rolno-spożywczym 800 milionów euro ma zostać przeznaczone na poprawę logistyki w rolnictwie i przemyśle spożywczym, rybołówstwie, leśnictwie oraz uprawie kwiatów i roślin. Z 1,5 miliarda euro lwia część ma zostać zainwestowana w systemy słoneczne. Zdaniem rządu inwestycje w systemy solarne mają posłużyć do reorganizacji zaopatrzenia w energię dla przedsiębiorstw rolnych. Koszty energii stanowiły 20% kosztów bieżących, w niektórych branżach nawet więcej.

Zgodnie z planem przebudowy na dachach budynku ma zostać zamontowanych łącznie 4,3 mln m2 nowych systemów solarnych.

Kolejne 500 mln euro przeznaczono na odnowę parku maszyn w rolnictwie i przemyśle spożywczym. Obecnie 80% pojazdów rolniczych nadal należy do klasy Euro 1.

Rząd oczekuje, że rolnicy dostosują swoje metody produkcji do strategii „od pola do stołu”, a przede wszystkim będą polegać na nowoczesnych technologiach. Zapewni to ochronę środowiska, zwiększy odporność upraw na zmiany klimatu i zoptymalizuje zużycie zasobów.

