Dzieci we Włoszech dostały w piątek bryłkę węgla, czyli pomalowany na czarno cukier albo słodycze. To tradycja obchodów święta Trzech Króli, zgodnie z którą prezenty przynosi wiedźma Befana.

Dzieci obdarowywane są po raz drugi na przełomie roku. Po tym, gdy prezenty otrzymały pod choinkę w dzień Bożego Narodzenia, szukają ich także 6 stycznia. Znajdują je w kolorowych skarpetach. Bryłka czarnego cukru to ostrzeżenie dla niegrzecznych najmłodszych. Grzeczne dzieci dostają słodycze.

Przed świętem Trzech Króli we włoskich supermarketach urządzane są stoiska, na których można zgromadzić czekoladki, batoniki, cukierki i wszystko, co pakuje się do skarpet Befany, przedstawianej jako niezbyt urodziwa wróżka, latająca na miotle.

Jej figurki sprzedawane są na tradycyjnym targu na rzymskim Piazza Navona, gdzie po kilku latach przerwy znów ustawiono w tym roku stragany z zabawkami, słodyczami, skarpetami.

Można kupić watę cukrową, smażone na miejscu pączki. Targ, gdzie stoi kolorowa karuzela i duża szopka, odwiedzany jest w święto Trzech Króli przez setki tysięcy osób. W piątek jest tam wyjątkowo tłoczno, także dlatego, że w Wiecznym Mieście przebywa rekordowa liczba turystów z całego świata.

Z Rzymu Sylwia Wysocka