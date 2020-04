Włoscy dostawcy dla spożywki wracają na rynek

Przedsiębiorstwa z Włoch wracają do pracy i wznawiają dostawy. To ważne dla polskiego rynku spożywczego i kosmetycznego, co widać na przykładzie Kaczmarek-Komponenty. Firma zaczyna uzupełnianie zapasów, bo ostatni miesiąc mocnych ograniczeń dla polskiej gospodarki okazał się czasem, w którym firma zanotowała spore wzrosty zamówień. Dla branży spożywczej nadchodzi czas weryfikacji.