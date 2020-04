Włoski Instytut Zdrowia radzi jak odżywiać się w czasie narodowej kwarantanny

Odżywiać się zdrowo, by nie przytyć i dobrze spać - takie rady dla Włochów, zamkniętych drugi miesiąc w domu z powodu pandemii ma krajowy Instytut Zdrowia. Zachęca ich do tego, by czas kwarantanny wykorzystali na to, aby zatroszczyć się o swoje zdrowie.