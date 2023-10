Olsztyński Park Przemysłowy rozwiązuje problem braku terenów inwestycyjnych - ocenił wiceprezes WMSSE Grzegorz Kłoczko. 90 mln zł wsparcia przekazał rząd na zagospodarowanie terenów przemysłowych we wschodniej części Olsztyna.

Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej terenów przemysłowych, których znaczną część stanowią grunty Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA.

Jak ocenił wiceprezes Warmińsko-Mauzrskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Grzegorz Kołoczko, powstanie Olsztyńskiego Parku Przemysłowego rozwiązuje problem braku terenów inwestycyjnych.

"Nie należy się obawiać braku inwestorów, bo w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej obserwujemy rosnące zainteresowanie przedsiebiorców budową nowych zakładów przemysłowych. W Ostródzie oddano inwestycję za 300 mln zł, w Pasłęku zbudowana zostanie za 130 mln zł fabryka, a w Kętrzynie Orlen wybuduje tłocznię oleju za 650 mln zł. Mając jednak najwyższy w kraju poziom wsparcia, bo przedsiębiorca może odzyskać nawet 70 proc. nakładów inwestycyjnych w postaci ulgi w podatku dochodowym, mamy najmniej terenów inwestycyjnych" - podkreślił wiceprezes Kołoczko.

Ocenił, że przygotowanie terenów przemysłowych w Olsztynie daje szansę na pozyskanie dobrych inwestorów. "Liczymy nie tylko na transfer kapitału, ale także na transfer zaawansowanych technologii" - zaznaczył.

Mówił, że dwa rządowe programy, z jednej strony Polska Strefa Inwestycji dla przedsiębiorców a z drugiej strony Polski Ład i rozwój stref inwestycyjnych dla samorządów, to dwa filary pomocy, których beneficjentem pozostaje przedsiębiorca.

"Jako przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomiczne cieszymy się z rozstrzygnięcia dotyczącego Olsztyńskiego Parku Przemysłowego, bo wykonujemy zdecydowany krok w realizacji naszej misji. Warmia to miejsce nie tylko dobre do życia, ale również do prowadzenia działalności gospodarczej" - podsumował wiceprezes WMSSE Grzegorz Kołoczko.

90 mln zł zostanie przeznaczonych na rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej terenów przemysłowych. Objęty wnioskiem teren znajduje się w bezpośredniej bliskości węzła drogowego obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej S16 oraz zmodernizowanej dwupasmowej ul. Towarowej. Przy granicy terenu przebiega linia kolejowa, co daje możliwość wybudowania bocznicy.

Aktualnie teren skomunikowany jest drogą wybudowaną do działającego w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. Projekt obejmuje przystosowanie obecnego układu komunikacyjnego do potrzeb obsługi tego terenu oraz budowę sieci dróg dojazdowych do poszczególnych działek, z budową rozdzielczych sieci uzbrojenia technicznego.

W sumie z województwa warmińsko-mazurskiego wsparcie otrzymają 3 projekty: Gmina Olsztyn, Gmina Ełk (projekt: Rozwój Gminy Ełk poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych - ponad 48,7 mln zł), Gmina Dobre Miasto (projekt: Budowa infrastruktury drogowej wraz ze strukturą wodno-kanalizacyjną na terenie części strefy przemysłowej w Dobrym Mieście położonej w pobliżu Barcikowa - 43 mln zł).

Łączna kwota wsparcia dla regionu to ponad 181,7 mln zł.