Trwają cztery nabory wniosków o pomoc w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Tylko do 15 listopada br. można złożyć wnioski o dotację na wymianę dachów, a do 18 listopada o wsparcie na inwestycje w przetwórstwo - poinformowała w środę Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

ARiMR ogłosiła termin składania wniosków o wymianę dachów/ fot. Saj Shafique on Unsplash

Nabory wniosków rozpoczęły się 17 października 2022 r. Trzy z nich - pomoc na wymianę pokryć dachowych z azbestu oraz dwa nabory o wsparcie na inwestycje w przetwórstwo lub wprowadzanie produktów do obrotu dla osób fizycznych lub przedsiębiorstw - kończą się listopadzie.

Wymiana azbestowych dachów: do kiedy wnioski?

Do 15 listopada 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na wymianę azbestowych pokryć dachowych. Chodzi o dachy znajdujące się na budynkach służących do produkcji rolniczej. Maksymalna powierzchnia, do której rolnikom przysługuje wsparcie, wynosi 500 mkw., a stawka pomocy to 40 zł/mkw. Wymiana musi dotyczyć całego dachu.

Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw

Natomiast do 18 listopada ARiMR będzie przyjmować wnioski o wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. Ma ono charakter refundacji (do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych)

Przewidziany limit pomocy dla mikroprzedsiębiorstw wynosi 3 mln zł, dla małych przedsiębiorstw - 10 mln zł, a gdy beneficjentem chce się stać średnie przedsiębiorstwo - 15 mln zł.

Otrzymane pieniądze mogą być przeznaczone m.in. na zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń. Można za nie pozyskać również spełniające normy emisji spalin nowe środki transportu wykorzystywane np. do przewozu produktów rolnych, produktów rybołówstwa czy akwakultury.

Wsparcie mogą również otrzymać rolnicy i rybacy w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury. W tym przypadku wnioski są także przyjmowane do 18 listopada br.

Wsparcie jest udzielane do wysokości 500 tys. zł. Pomoc finansowa polega na refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. wydatki poniesione na budowę budynków i budowli służących realizacji inwestycji, ale także ich remont. Wsparcie będzie można uzyskać również na zakup nowego terminala płatniczego czy utrzymanie domen internetowych związanych z realizacją przedsięwzięcia.

Dotacje dla plantatorów chmielu

Najdłużej będzie trwał nabór wniosków finansujących wymianę słupów impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu - do końca grudnia 2023 r. Plantatorzy mogą uzyskać pomoc maksymalnie do 5 ha upraw chmielu. Wysokość wsparcia uzależniona jest od tego, czy słupy impregnowane kreozotem będą wymieniane na kompozytowe czy betonowe, a także od tego czy odbiorca końcowy pomocy jest młodym rolnikiem.

Agencja przypomniana, że wnioski o pomoc można składać wyłącznie w formie elektronicznej przez formularz udostępniony na Platformie Usług Elektronicznych.

Jak podała ARiMR, do 1 listopada 2022 r. zarejestrowano 133 wnioski na ponad 412,5 mln zł od mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych wsparciem w ramach przetwórstwa lub wprowadzania produktów do obrotu. Rolnicy i rybacy, którzy planują działalność przetwórczą, złożyli 38 wniosków o 10,8 mln zł wsparcia. Natomiast o dofinansowanie wymiany pokryć dachowych z azbestu na kwotę ponad 61,4 mln zł ubiega się 4746 gospodarzy.