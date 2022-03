Woda i żywność na 3 dni, czyli jak spakować plecak ewakuacyjny?

Głównym celem, który nam przyświeca w kompletowaniu wody i żywności, jest zapewnienie energii oraz zadbanie o to, żeby się nie odwodnić – mówi Piotr Czuryłło, prepper, Founder Polish Preppers Network, CEO Brand.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 13-03-2022, 10:38

Piotr Czuryłło wraz z rodziną. Fot. archiwum prywatne Piotra Czuryłło

W niespokojnych czasach rośnie zainteresowanie przygotowaniem się na nieoczekiwane sytuacje awaryjne. Robimy zapasy żywności i wody w domu i piwnicy, doposażamy naszą domową apteczkę. Warto również naszykować tzw. trzydniowy plecak ewakuacyjny.

Do plecaka pakujemy wodę, żywność, dokumenty, pieniądze, ubrania, leki oraz inne przedmioty, które mogą być dla nas przydatne w trakcie ewakuacji. Piotr Czuryłło, prepper, Founder Polish Preppers Network, CEO Brand opowiada nam, jak taki plecak przygotować.

Oto pierwsza część poradnika nt. zawartości plecaka ewakuacyjnego w ramach autorskiego cyklu "Trzy pytania do. Rozmowy Olimpii Wolf”.

Po co nam plecak ewakuacyjny?

Olimpia Wolf: Skąd pomysł na trzydniowe plecaki i o czym powinniśmy wiedzieć przed przystąpieniem do kompletowania produktów spożywczych oraz wody?

Piotr Czuryłło: Przyjmuje się, że w przypadku powstania kataklizmu, np. pożaru, powodzi, zamieszek czy wojny, służby potrzebują około 72 godzin, aby zorganizować pomoc dla ludności. Gdy zaistnieje więc potrzeba szybkiej ewakuacji, bierzemy ze sobą wcześniej przygotowany i spakowany plecak. Po angielsku nazywa się on „bail out bag” lub „bug out bag, w skrócie BOB. Każdy z domowników powinien mieć swój własny egzemplarz, który dostosowujemy do osobistych potrzeb oraz do okoliczności i lokalizacji naszego miejsca przebywania. Inaczej spakuje się więc mieszkaniec wielkiego miasta, inaczej osoba mieszkająca na wsi. Nie ma jednej uniwersalnej zasady przygotowywania takich plecaków, ale istnieją wytyczne, które to ułatwiają. Zacznijmy od teorii, która mówi: zatrzymaj się, pomyśl, zaplanuj i działaj. Głównym celem, który przyświeca nam w kompletowaniu wody i żywności, jest zapewnienie sobie energii oraz zadbanie o to, żeby nie dopuścić do odwodnienia organizmu. Rozplanujmy sobie nasze porcje na trzy dni tak, żebyśmy uciekając w pośpiechu, nie musieli się zastanawiać, co zjemy wieczorem na kolację.

Woda i żywność w plecaku ewakuacyjnym

Czym powinniśmy się więc kierować przygotowując żywność i wodę do plecaka ewakuacyjnego?

Na początku warto sobie przypomnieć, że bez tlenu wytrzymamy trzy minuty, bez wody trzy dni, a bez jedzenia 30 dni. A to oznacza, że podstawą jest spakowanie wody. Przyjmuje się, że minimum, które powinniśmy zapewnić, wynosi półtorej litra wody na osobę. Można wziąć więcej, ale trzeba mieć na uwadze ostateczny ciężar plecaka. Masa całego ekwipunku nie powinna przekraczać bowiem 20 proc. masy ciała osoby noszącej, chociaż oczywiście istnieją indywidualne różnice. Trzeba się więc nastawić na uzupełnianie jej zapasów. Spakujmy wodę gazowaną, ponieważ jest ona dłużej odporna na bakterie i wirusy. Kupmy kwadratowe butelki, łatwiej będzie nam je zmieścić. Weźmy ze sobą tabletki rozpuszczalne z witaminami i mikroelementami. Można też zabrać filtry i tabletki do uzdatniania wody.

Żywność, którą zabierzemy ze sobą na 72 godziny, musi spełniać kilka podstawowych wymogów. Po pierwsze musi być gotowa od razu do spożycia. Jeśli nie mamy pewności, czy będziemy mieć możliwość jej podgrzania, nie bierzmy produktów, które tego wymagają. Możemy pomyśleć o zabraniu samopodgrzewających się puszek, ale zastanówmy się, jak ciężkie będzie jedzenie i jaką zajmie objętość. Pamiętajmy o bezpieczeństwie żywności. Sprawdźmy datę przydatności do spożycia wszystkich produktów, które trafią do plecaka. Jeśli będzie zbliżał się ich termin, zjedzmy je i kupmy nowe. Żywność, którą zabieramy ze sobą, powinna być minimalnie urozmaicona i wysokoenergetyczna. Warto więc zaopatrzyć się w konserwy mięsne, krajowe i egzotyczne suszone owoce oraz orzechy i nasiona oleiste. Świetnie sprawdzą się również batony białkowe i suszone prasowane zboża. Jeśli chodzi o pieczywo, można wziąć chleb w puszce, suchary, racje wojskowe, wafle ryżowe czy pieczywo chrupkie.

Czy możemy sami w domu przygotować żywność, która będzie miała długi termin przydatności do spożycia?

Jak najbardziej! Możemy skorzystać z doświadczeń naszych babć, które podczas wojny smażyły grzanki na wieprzowym tłuszczu, a potem je suszyły. Tak przygotowane produkty są wysokoenergetyczne i można je długo przechowywać. Zachęcam też do ususzenia w domowym piekarniku cienkich plastrów mięsa doprawianych na wiele sposobów. Aby przygotować kilogram suszonego produktu, trzeba użyć 11 kilogramów świeżego mięsa. Ale warto to zrobić, bo nadaje się ono do szerokiego wykorzystania: możemy żuć kawałki mięsa przez kilkadziesiąt minut, bardzo skutecznie zaspokajając głód, możemy też namoczyć je i ugotować zupę czy gulasz. Przygotowując żywność do trzydniowego plecaka, pamiętajmy, abyśmy dopasowali jej porcje do naszej masy ciała, tempa spalania i poczucia głodu.