Wody Polskie: Chcemy, by plan przeciwdziałania skutkom suszy ruszył jeszcze w 2020

Jak mówił Woś, przygotowany przez Wody Polskie plan identyfikuje, czym jest susza, jakie są obszary jej oddziaływania oraz wskazuje, co można zrobić, by minimalizować skutki suszy w perspektywie najbliższych sześciu lat, tj. od 2021 r. do 2027 r.

Według Wosia, plan przewiduje zarówno działania inwestycyjne, w tym duże inwestycje realizowane przez Wody Polskie, działania inwestycyjne z zakresu małej retencji oraz realizujące oczekiwania samorządów i lokalnych społeczności, a także działania pozainwestycyjne. Chodzi np. o szkolenia i uświadamianie społeczeństwa, by zmienić sposób podejścia do wody - np. zrezygnować z betonowania przestrzeni wokół budynków, zbierać deszczówkę i używać jej do podlewania ogrodu czy zbudować oczko wodne. Plan obejmuje także już realizowane inwestycje oraz uwzględnia dotychczasowe plany, m.in. wart 12 mld zł Program Rozwoju Retencji.

Wiceprezes Wód Polskich poinformował także, iż zakończono już strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko i plan zostanie teraz poddany konsultacjom międzyresortowym. "Po ich zakończeniu planujemy w listopadzie, aby ten program stał się już programem obowiązującym, czyli ogłoszonym przez właściwego ministra w formie rozporządzenia" - powiedział. Rozporządzenie to powinno zostać wydane jeszcze w tym roku.

Woś wskazał, że środki na realizację inwestycji to zarówno środki własne Wód Polskich, a także pieniądze budżetowe i unijne.

Z kolei kierownik naukowa programu Stop Suszy Małgorzata Stolarska podkreślała, że plan przeciwdziałania skutkom suszy nie jest tylko narzędziem planistycznym dla urzędników, ale dotyczy także obywateli i przedsiębiorców, gdyż dostosowane do niego będą musiały być np. planowane inwestycje prywatne. Odnosi się on także m.in. do zarządzania kryzysowego czy szacowania strat wywołanych suszą.

We wtorek odbyła się także ogólnopolska konferencja pt. "Plan przeciwdziałania skutkom suszy - wdrażanie przez współdziałanie", dotycząca m.in. roli jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu ustaleń PPSS.

Według Wód Polskich, Polska należy do państw o najuboższych zasobach wodnych w całej Unii Europejskiej. Na jednego mieszkańca w naszym kraju przypada średnio 1500 m sześc. wody na rok, a w trakcie suszy zaledwie 1000 m sześc. W innych państwach ten współczynnik wynosi 4500 m sześc. rocznie.

Z danych zebranych na potrzeby PPSS wynika, że aż jedna trzecia terytorium Polski jest zagrożona występowaniem suszy rolniczej, dlatego konieczne jest wdrożenie działań technicznych oraz nietechnicznych, których celem będzie retencjonowanie wód opadowych - zarówno w skali mikro, jak i makro, jak również prowadzenie edukacji dotyczącej racjonalnego gospodarowania wodą na poziomie indywidualnym i gminnym (samorządowym), włączając w to rolnictwo i pozostałe gałęzie gospodarki.