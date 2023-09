Biznes i technologie

Wody Polskie szykują się na walkę z suszą. W planach wielkie inwestycje

To, co dzieje się przede wszystkim w Europie Zachodniej jednoznacznie pokazuje, że musimy zrealizować nasz plan w postaci programu „Woda dla Polski”, który wielkoskalowo będzie obejmował wszystkie działania w zakresie podniesienia retencji do 20 proc. - mówił w poniedziałek we Wrocławiu wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk

Wody Polskie mają plan na walkę z suszą. fot. PAP