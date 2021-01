Wody Polskie: w marcu rozpocznie się kolejny trzyletni okres taryfowy

Wody Polskie: Chcemy, by plan przeciwdziałania skutkom suszy ruszył jeszcze w 2020

Zgodnie Prawem wodnym Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW Wody Polskie) jest regulatorem cen, zatwierdza wcześniej przygotowane przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne taryfy za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Rolą Wód Polskich jest sprawdzenie, czy proponowane stawki są uzasadnione.

"Jeśli ustalone przez przedsiębiorstwa ceny są zbyt wysokie, Wody Polskie mogą wydać decyzję odrzucającą dany wniosek taryfowy, jeśli natomiast opłaty są uzasadnione zoptymalizowanymi kosztami jakie przedsiębiorstwo ponosi - wniosek ten jest zatwierdzany" - podkreśliło gospodarstwo.

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca podkreślił w liście skierowanym do samorządowców, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, że zgodnie z przepisami unijnymi jak i krajowymi dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków nie może być sposobem na generowanie zysków, ale powinno być elementem służebności publicznej.

"Ma to szczególne znaczenie w dobie pandemii, gdzie woda jest jednym z podstawowych narzędzi w walce z Covid-19. Wszelkie generowane zyski powinny zostawać w +systemie+ gospodarki wodnej i być wykorzystywane do poprawy jakości świadczonych usług. Szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem jest sprzedaż spółek wodnokanalizacyjnych prywatnym inwestorom, którzy konsekwentnie próbują generować duże zyski, pojawiają się też próby wyprowadzania ich za granice, co stwarza zagrożenie w bezpieczniej i stabilnej realizacji zadań ustawowych" - wskazał Daca.

Szef Wód Polskich przyznał, że firma zdaje sobie sprawę z często trudnej sytuacji budżetowej samorządów, która wynika m.in. z pandemii. "Jednakże nie możemy się zgodzić na próby ratowania budżetów samorządowych dochodami generowanymi opłatami za wody i ścieki. Każda kwota pozyskana z opłat za wody i ścieki powinna wracać do systemu i być wykorzystana na realizację zadań związanych z polityką wodno-ściekową, w tym na niezbędne inwestycje" - podkreślił.

"Zdajemy sobie również sprawę, ze w ciągu ostatnich 3 lat pojawiły się nieznaczne wzrosty między innymi inflacji, cen energii oraz utylizacji osadów pościekowych. To niewątpliwie może mieć częściowy wpływ na przyszłe stawki i będziemy to respektować, ale tylko w proporcjach wynikających wprost z uzasadnionych kosztów działalności. Natomiast nie będzie naszej zgody na nadmierne podwyżki generowane w sztuczny sposób" - zaznaczył prezes Wód Polskich.