Blisko 11 tys. uczestników zgłosiło swój udział w rozpoczętej w poniedziałek w Katowicach 15. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. - Fundamentem kreatywnej gospodarki pozostaje dialog. Szczególnie potrzebny jest on właśnie teraz, w czasach niestabilności - mówił Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP.

Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, na 15. Europejskim Kongresie Gospodarczym

15. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Jak mówił podczas poniedziałkowej ceremonii otwarcia trzydniowego Europejskiego Kongresu Gospodarczego jego organizator, prezes Grupy PTWP Wojciech Kuśpik, świat wracał już do normalności po pandemii, kiedy na drodze do tej stabilizacji stanęła wojna w Europie i jej konsekwencje, w tym zmiany geopolityczne na świecie.

To źródła nowych wyzwań, o których trzeba i warto rozmawiać. Tak silną potrzebę wspólnego poszukiwania najlepszych rozwiązań można na kongresie realizować w sposób szczególny: w jednym miejscu w ciągu trzech dni odbędą się pewnie tysiące takich rozmów z udziałem ekspertów, polityków, przedstawicieli biznesu. O potrzebie dialogu przekonuje skala wydarzenia: przede wszystkim blisko 11 tys. naszych gości, którzy zdecydowali się przyjechać do Katowic, oraz szerokie grono, które towarzyszy nam online Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP

Jak zaznaczył, ramy kongresowego dialogu wyznaczają najważniejsze trendy widziane przede wszystkim z europejskiej perspektywy. "I tak: będziemy rozmawiać o konkurencyjności i odporności europejskich gospodarki oraz o transformacji sektora energii, w której kwestia cen, dostępności i uniezależnienia się od importu paliw, surowców, nabrały teraz szczególnej wagi. Dwa różne nurty naszej debaty tworzą trendy transformacji: tej zielonej, ukierunkowanej na zrównoważoną i odpowiedzialną wobec przyszłości gospodarkę, oraz tej cyfrowej, z którą wiążą się szanse, ale też olbrzymie ryzyka" - uściślił.

Wojciech Kuśpik zaakcentował, że w programie nie mogło zabraknąć tematu wojny w Ukrainie; wątkowi solidarności z krajem, który walczy o wartości wolnego świata, towarzyszył będzie temat przygotowań do odbudowy Ukrainy ze zniszczeń. "Zachęcamy do rozmów z naszymi ukraińskimi gośćmi, a także do wspierania naszej, realizowanej wspólnie z Polską Akcją Humanitarną, inicjatywy pomocowej" - zaapelował prezes PTWP.

- Fundamentem kreatywnej gospodarki pozostaje dialog. Szczególnie potrzebny jest on właśnie teraz, w czasach niestabilności. Zachęcam zatem wszystkich państwa do otwartej dyskusji, do wsłuchiwania się w argumenty wszystkich stron, a przede wszystkim w rzeczowy i pragmatyczny głos biznesu - tak często będący po prostu głosem rozsądku - skonkludował Wojciech Kuśpik.

Uczestników 15. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego powitali w Katowicach gospodarze miasta i regionu. Przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak przywitał zgromadzonych "w największym polskim mieście, dwumilionowej metropolii Katowice", wyjaśniając, że jest to jego swego rodzaju predykcja przyszłości wobec potrzeby odpowiedzi na właściwe wpisanie się miast i gmin GZM we współczesny wymóg konkurencyjności miast.

Karolczak mówił o sygnałach potwierdzających, że dotychczasowa integracja miast GZM to dobra droga. "Chcemy ją wykorzystywać dzisiaj do współpracy w następnych zadaniach: ochronie zdrowia, szkolnictwa średniego, planowania przestrzennych i wielu innych, aż poczujemy, że żyjemy w jednym mieście, dwumilionowej metropolii Katowice, która z konkurencją już nie będzie miała żadnego problemu w Polsce, w Europie i na świecie. Tego życzę wszystkim uczestnikom EKG, aby konkurencja była dla nich tylko motorem dobrej przyszłości" - wskazał Karolczak.

Wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula stwierdził, że EKG to okazja, aby wybiegać w przyszłość i w pewien sposób ją antycypować. Zastrzegł jednak, że wobec wydarzeń ostatnich lat "pokora wobec życia i rzeczywistości uczy, aby nie mierzyć się zbyt mocno z tymi wyzwaniami w taki sposób, by mieć przeczucie, że jesteśmy w stanie zrobić wszystko". "Nie jesteśmy. To my musimy dostosowywać do rzeczywistości, a nie rzeczywistość do nas, ale nie bylibyśmy ludźmi, byśmy nie starali się tego uczynić" - powiedział Sobula.

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek ocenił, że kluczowym aspektem dyskusji o współczesnych wyzwaniach jest kwestia bezpieczeństwa: czy to narodowego, również w kontekście militarnym, czy gospodarczego, zdrowotnego, społecznego, energetycznego, czy też cyfrowego.

"Oczywiście te kwestie dotyczące bezpieczeństwa są jak najbardziej kluczowe, ale elementem spójnym dla wszystkich jest godność ludzka, jest godność człowieka. Bo tak naprawdę o dobro naszej cywilizacji, o dobro człowieka staramy się każdego dnia zabiegać, staramy się o to, aby tej godności nikt nigdy nie naruszał" - zwrócił uwagę wojewoda śląski.

Marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski mówił o budowaniu relacji, zapowiadając w tym kontekście otwarcie wkrótce przez woj. śląskie swego przedstawicielstwa na Ukrainie. Witał przedstawicieli partnerów woj. śląskiego: z Abu Zabi, czeskiego kraju morawsko-śląskiego, niemieckiej Nadrenii - Północnej Westfalii i Hauts-de-France czy z Walii, podkreślając wagę relacji regionów i miast, które - jak zaznaczył - szczególnie udowodniły swoją sprawczość w czasach pandemii czy wojennej migracji z Ukrainy.

W agendzie rozpoczętego w poniedziałek w Katowicach dorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego znalazły się m.in. takie zagadnienia, jak: przyszłość Europy wobec zmian geopolitycznych, zielona transformacja gospodarki, cyfrowa transformacja biznesu, kwestie wokół konfliktu w Ukrainie i jej odbudowy, a także międzynarodowe współprace gospodarcze. Ogółem przewidziano blisko 170 paneli dyskusyjnych.

W EKG mają wziąć udział przedstawiciele rządu - wśród nich premier Mateusz Morawiecki - i Komisji Europejskiej, szefowie wiodących firm oraz instytucji wsparcia biznesu, a także naukowcy i eksperci.

Organizowany od 2009 r. Europejski Kongres Gospodarczy należy do największych tego typu spotkań świata biznesu, nauki i polityki w Europie Środkowej. Rekordowa pod względem frekwencji była edycja kongresu w 2019 roku, kiedy w imprezie i wydarzeniach towarzyszących uczestniczyło ponad 15,5 tys. osób.