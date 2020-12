Wojciechowski: Działania KE nie rozwiążą wszystkich problemów europejskiego rolnictwa

"Komisja Europejska do tej pory zrobiła wszystko, co w jej mocy, jeśli chodzi o działania rynkowe, biorąc pod uwagę możliwości budżetowe (UE). Działaliśmy przede wszystkim w sektorach najbardziej dotkniętych kryzysem: produkcji wołowiny, mleka, wina" - mówił polski komisarz na spotkaniu z dziennikarzami w Brukseli przy okazji trwającej tam konferencji na temat perspektyw dla rolnictwa, 2020 EU Agricultural Outlook conference.

"Działania rynkowe są instrumentem, który nie jest w stanie rozwiązać wszystkich problemów. A tych mamy bardzo dużo. Rozważymy, być może, kolejny pakiet działań rynkowych. Uważnie obserwujemy sytuację na rynku" - zapewnił.

Wojciechowski zaapelował też do państw członkowskich UE o korzystanie ze wszystkich dostępnych funduszy, by wzmacniać obszary wiejskie i rolnictwo, a także nie ograniczać się do środków ze Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).

Od wybuchu pandemii koronawirusa KE umożliwiła rolnikom korzystanie z niskooprocentowanych kredytów lub gwarancji na pokrycie kosztów operacyjnych w wysokości do 200 tys. euro. Komisja zwiększyła też kwotę zaliczek płatności bezpośrednich z 50 do 70 proc. i płatności na rozwój obszarów wiejskich z 75 do 85 proc. Rolnicy mogą też skorzystać z pomocy państwowej w wysokości do 100 tys. euro na gospodarstwo. W przypadku firm zajmujących się przetwórstwem spożywczym i wprowadzaniem żywności do obrotu suma ta wynosi 800 tys. euro.

Również w środę Parlament Europejski zatwierdził przepisy, które mają zapewnić płynne przejście z aktualnej do przyszłej polityki rolnej UE oraz pomoc dla producentów żywności i obszarów wiejskich w wysokości 8 mld euro.

Nowe przepisy przedłużają stosowanie istniejących przepisów WPR do końca 2022 roku i gwarantują kontynuację płatności dla rolników i beneficjentów rozwoju obszarów wiejskich. Państwa członkowskie UE będą mogły ułatwić rolnikom otrzymywanie odszkodowań za poważne spadki dochodów oraz za straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, chorobami zwierząt lub roślin czy plagą szkodników. Zgodnie z nowymi przepisami kraje UE będą też miały większą swobodę we wspieraniu rolników, zwłaszcza w czasie kryzysu spowodowanego pandemią Covid-19.