Wojciechowski: Grzegorz Puda zasługuje na kredyt zaufania

Tadeusz Wojciechowski przyznaje, że bardzo trudno prognozować jakim ministrem rolnictwa będzie Grzegorz Puda, ponieważ nie jest on powszechnie znany w środowisku rolniczym.

- Wydaje się, że nowemu ministrowi należy dać kredyt zaufania i liczyć na to, że będzie otwarty na dyskusję oraz jak najszybciej naprawi błędy poprzedniego ministra - dodaje.

Nasz rozmówca ostro ocenia działania Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

- Ardanowski, skupiając się na Rolniczym Handlu Detalicznym, mrzonkach o Holdingu Spożywczym i kampanii wyborczej, zapomniał o budowaniu fundamentów urzędowej kontroli żywności i wdrożeniu Ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i teraz wszyscy będą musieli za to zapłacić. W kampanii prezydenckiej minister rolnictwa wykorzystał do budowy swojej pozycji politycznej Kodeks Etyki Żywnościowej z 2013 roku, który przywłaszczył sobie, nomen omen nieetycznie, nie licząc się z własnością intelektualną osób, które go stworzyły - mówi.

Wojciechowski jest zdania, że Ardanowski zarządzał resortem rolnictwa apodyktycznie i chaotycznie.

- Nie chciał słuchać niezależnych doradców, dlatego rozwiązał Radę Dialogu Społecznego w Rolnictwie, powołując w to miejsce całkowicie mu podporządkowane Porozumienie Rolnicze. Jego rządy w resorcie to pasmo zaniechań i chybionych decyzji, często podejmowanych na własną rękę wbrew szefowi rządu. Kiedy prezes Rady Ministrów mówił o „pułapce średniego rozwoju” i potrzebie rozwoju gospodarki, również rolno-spożywczej, minister rolnictwa hamował ekspansję nowoczesnej produkcji żywności, przeciwstawiając jej produkcję ekologiczną, która rzekomo miała ją zastąpić - dodaje. Jako były drobny producent trzody chlewnej, postrzegał wieś w kategoriach XIX wiecznych. Miał kompleks nowoczesnej produkcji spożywczej, nie rozumiał jej i nawet nigdy nie wizytował. Wolał poruszać się po bezpiecznym gruncie małych gospodarstw, gdzie czuł się jak ryba w wodzie - dodał.