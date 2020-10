Wojciechowski: Jan Krzysztof Ardanowski zbijał kapitał polityczny przedstawiając się jako obrońca rolników

Tadeusz Wojciechowski wskazuje, że odejście JK Ardanowskiego z rządu było przesądzone na długo przed procedowaniem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.

- Niezależnie od bieżącej sytuacji politycznej należy merytorycznie ocenić dwa lata rządów byłego ministra rolnictwa. Głównym celem Ardanowskiego, podczas sprawowania urzędu ministra rolnictwa, było zabieganie o elektorat rolniczy. Wszystkie działania ministerstwa i podległych mu służb były temu podporządkowane - mówi.

Nasz rozmówca przypomina, że jedną z metod realizacji celów politycznych przez byłego ministra było antagonizowanie producentów rolnych z przetwórcami żywności.

- Ardanowski „bronił” sadowników przed przetwórcami owoców i warzyw, producentów trzody chlewnej przed zakładami mięsnym, a producentów mleka przed mleczarniami. Jego słynne upublicznienie nazw importerów mleka, miało rzekomo bronić polskich rolników przed „złymi” mleczarniami, które zamiast skupować mleko od polskiego chłopa, nabywało je zagranicą. Tymczasem zakup mleka zagranicą nie miał wpływu na skup krajowy. Jedynym celem tej socjotechniki było przedstawianie ministra jako osoby działającej w interesie rolników - dodaje.

Wojciechowski wskazuje, idee fixe Ardanowskiego stało się zastąpienie produkcji nowoczesnej produkcją ekologiczną.

- W Polsce, jak wiadomo, istnieje ona w formie szczątkowej. Konsekwencją takiej polityki było pobłażliwe podejście do nadzoru nad małymi gospodarstwami. RHD (Rolniczy Handel Detaliczny), który nie wymaga zatwierdzania przez powiatowego lekarza weterynarii oraz rzeźnie rolnicze, w których nie obowiązuje reżim sanitarny, mimo że pozyskiwane tam mięso może być wprowadzane do obrotu na eksport. Oczywiście taka optyka stała się polem do popisu dla szarej strefy i ogromnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywności. Z drugiej strony inspekcja weterynaryjna była bezwzględna dla profesjonalnej produkcji żywności. Przykładem może być stworzony w ministerstwie rolnictwa bardziej restrykcyjny niż unijny program badania Salmonelli w zakładach drobiarskich. Taka nadinterpretacja przepisów i nierówne traktowanie podmiotów, zwłaszcza w dobie pandemii, zaczęły skutkować kłopotami w eksporcie żywności - wskazuje.

Nasz rozmówca przypomina także zachowanie ministra w sprawie przedstawionego przez TVN procederu obrotu chorym bydłem tzw. ”leżakami”.

- Ze strony ministra usłyszeliśmy zapowiedzi wdrożenia monitoringu w rzeźniach oraz reformy inspekcji weterynaryjnej po tym jak ceny polskiej wołowiny spadły w dół. Jednak po hucznych zapowiedziach skończyło się burzą w szklance wody. Zapowiadana ustawa weterynaryjna nie ujrzała światła dziennego, a handel chorym bydłem kwitnie w Polsce nadal - podsumowuje Wojciechowski.