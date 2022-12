Komisarz Wojciechowski mówiąc o długoterminowej wizji rozwoju rolnictwa UE stwierdził, że budżet Wspólnej Polityki Rolnej w dłuższej perspektywie nie zapewni bezpieczeństwa żywnościowego.

Jak zauważył, nad nowym budżetem dotyczącym rolnictwa będzie pracować następna kadencja Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Zapowiedział inicjatywy, które mają istotnie wzmocnić budżet na ten cel.

Dodał, że KE nie ma pieniędzy na pomoc dla rolników np. w obliczu kryzysu nawozowego; dysponuje niewielką rezerwą w wysokości 500 mln euro, która została zużyta. W takim przypadku - zaznaczył - pozostaje pomoc publiczna. Jako przykład wskazał rozwiązanie zastosowane przez polski rząd.

"Pomoc nawozowa, którą zastosowała Polska była jedyna i unikalna w całej UE. To prawie 4 mld zł. Żaden inny kraj tego nie zastosował u swoich rolników" - powiedział komisarz. Zastrzegł, że to była inicjatywa polskiego rządu, na którą zgodę wydała KE.

"W obliczu agresji rosyjskiej na Ukrainę KE wprowadziła możliwość pomocy publicznej dla wszystkich sektorów dotkniętych skutkami tej wojny. Ta pomoc publiczna została do tej pory zatwierdzona w kwocie ponad 455 mld euro, z czego prawie 90 proc. to jest pomoc w Niemczech i Francji" - powiedział komisarz zastrzegając, że dane pochodzą sprzed dwóch-trzech tygodni.

"Mamy obawy, czy w takiej sytuacji możemy jeszcze mówić o wspólnym rynku, bo to jest pomoc wielkości trzech budżetów rocznych UE" - dodał.

Zdaniem Wojciechowskiego pomoc publiczna na dłuższą metę nie jest rozwiązaniem, bo zakłóca wspólny rynek. Z drugiej strony - zastrzegł - w sytuacji kryzysowej UE nie ma funduszy, które może użyć, zwłaszcza jeśli chodzi o rolnictwo.

Mówiąc o wojnie na Ukrainie komisarz stwierdził, że sukcesem okazały się korytarze solidarnościowe, w utworzeniu których największy wkład miała Polska i Rumunia. "Eksport zbóż z Ukrainy właściwie wrócił do poziomu sprzed wojny" - powiedział komisarz. W jego ocenie otwarcie handlu z Ukrainą było i jest strategiczną koniecznością, ale teraz należy to przeanalizować.

W tych dziedzinach, gdzie import wzrósł kilkakrotnie w stosunku do stanu przedwojennego (m.in. kukurydza, rzepak, drób, olej słonecznikowy) to jest sprawa, którą musimy solidnie przemyśleć

Wojciechowski przedstawił także wyniki spisów rolnych, które odbyły się w całej UE, w tym także w Polsce. Wskazał, że między 2010 a 2020 r. UE straciła 3 mln farm. - zniknęły głównie małe i średnie gospodarstwa, przybyło natomiast gospodarstw powyżej 100 ha. "Oceniamy ten proces negatywnie. Trzeba go zatrzymać i próbować zmienić. Utrata małych i średnich gospodarstw nie jest dobrym zjawiskiem, bo rolnictwo jest wtedy mniej zrównoważone i mniej odporne na kryzysy" - wyjaśnił.

Jak poinformował, UE straciła dużo gospodarstw mieszanych (spadek z 3,1 do 1,8 mln), które łączą produkcję zwierzęcą z roślinną. Komisarz zastrzegł, że w Polsce tempo zmian jest mniejsze niż średnia unijna (spadek z 1,5 do 1,3 mln).

Zwrócił uwagę, że dużym problemem jest wiek rolników.

Nie mamy następców w gospodarstwach rolnych. Średni wiek rolnika w UE to 57 lat" - powiedział dodając, że oznacza to wzrost o 1,5 roku. Z przedstawionych przez Wojciechowskiego danych wynika, że co trzeci rolnik w Europie ma więcej niż 65 lat, natomiast w Polsce ten odsetek wynosi 13-14 proc., co jest jednym z najlepszych wskaźników w UE. "Problem starzenia się i braku następców jest wszędzie

- zaznaczył.