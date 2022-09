Wojciechowski: Musimy zwiększyć wsparcie dla rolnictwa

Autor: PAP

Data: 11-09-2022, 18:21

Musimy zwiększyć wsparcie dla rolnictwa i wsi w przyszłej wspólnej polityce rolnej; bezpieczeństwo żywnościowe jest jednym z filarów bezpieczeństwa - powiedział w niedzielę komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski podczas uroczystości dożynkowych.

Janusz Wojciechowski podczas Dożynek Prezydenckich w Belwederze dziękował rolnikom za ich wielki wkład w bezpieczeństwo żywnościowe nie tylko Polski, ale i Europy. / fot. PAP/Radek Pietruszka

Wojciechowski: W całej Europie bezpieczeństwo żywnościowe jest zapewnione

Wojciechowski podczas Dożynek Prezydenckich w Belwederze dziękował rolnikom za ich wielki wkład w bezpieczeństwo żywnościowe nie tylko Polski, ale i Europy. "Polska żywność jest obecna we wszystkich krajach UE. Nie tylko polski chleb, ale polskie mleko, przetwory mleczne, mięso, wołowina owoce, w tym jabłka są widoczne w Całej Europie, ale i poza Europą" - powiedział. Mówił, że w trudnym czasie pandemii, a potem agresji na Ukrainę, która powoduje ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego "w całej Europie bezpieczeństwo żywnościowe jest zapewnione i wielki jest w tym wkład polskiego rolnictwa".

Wyraził zadowolenie, że w imieniu KE mógł podpisać polski krajowy plan strategiczny jako jeden z pierwszych krajów w Europie; zaznaczył, że dotąd zatwierdzono go w siedmiu krajach. Podkreślał, że uwzględnia on postulaty rolników, bo zawiera plan pomocy dla małych i średnich gospodarstw rodzinnych; jak zaznaczył, gospodarstwa do 50 hektarów to 97 proc. gospodarstw w Polsce. Przekonywał, że polscy rolnicy mają dzięki temu planowi zapewnione dopłaty bezpośrednie nawet na większym poziomie nawet wyższym niż średnia europejska.

Kolejną kwestią zawartą w planie strategicznym, jak zaznaczył, jest wsparcie dla gospodarstw hodowlanych, m.in. na zapewnienie dobrostanu zwierząt. Całość wsparcia dla tych gospodarstw wynosi, jak powiedział, 4 mld euro.

Trzeci element planu to według Wojciechowskiego - płacenie rolnikom za praktyki, takie jak przeorywanie słomy z glebą czy stosowanie obornika.

Wojciechowski: Nie zapewnimy bezpieczeństwa żywnościowego jeśli fundusze z Unii Europejskiej nie zostaną zwiększone

Wojciechowski podkreślał, że rolników obowiązuje i wspólna polityka rolna i krajowy plan strategiczny. Jak podkreślił udało się to, żeby mieć więcej suwerenności jako kraj jeśli chodzi o rolnictwo. Mówił, że jest świadom obaw rolników, że plan strategiczny będzie ograniczać produkcję rolną; zapewniał, że nic takiego nie będzie miało miejsca. Dodał, że Polska jako jedyna zastosowała rekompensaty z powodu wysokich cen nawozów w dużej skali. Kolejna obawa, którą chce rozwiać - zaznaczał Wojciechowski - to to, czy pieniądze dla rolników "są pewne".

25 mld euro to są fundusze przewidziane dla Polski na pięć lat, 2023- 2027. I stanowczo potwierdzam to są fundusze pewne, one na pewno trafią do polskich rolników. To są fundusze które już płyną na polską wieś od dwóch lat, a od stycznia 2023 roku będą płynęły według nowych zasad - powiedział komisarz UE ds. rolnictwa.

"Rolnictwo potrzebuje dłuższej perspektywy. Jest pytanie co będzie po 2027 roku czyli ostatnim roku wspólnej polityki rolnej" - zaznaczył. Zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy, żeby ten włączył w swoje plany polityczne pewne, jak mówił, "bardzo ważne działanie". "Musimy zwiększyć wsparcie dla rolnictwa i wsi w przyszłej wspólnej polityce rolnej. Bezpieczeństwo żywnościowe jest jednym z filarów bezpieczeństwa" - podkreślił.

Wojciechowski ocenił, że nie zapewnimy bezpieczeństwa żywnościowego jeśli fundusze z Unii Europejskiej nie zostaną zwiększone. "Ja z takim propozycjami wyjdę. Żeby zwiększyć wsparcie dla rolnictwa w przyszłej wspólnej polityce rolnej przede wszystkim na środki w zakresie zarządzania kryzysowego. I te klimatyczne i te pogodowe, ale również polityczne i związane z na tym co na przykład dzieje się na Ukrainie. Musimy mieć większe środki, żeby reagować na takie kryzysy, żeby wspierać rolników szybko i skutecznie" - oświadczył.