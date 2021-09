Wojciechowski na EEC: Zielony Ład nie będzie zabraniał, ale zachęcał

Zmiany we wspólnej polityce rolnej UE, które wejdą w życie w 2023 r. przyniosą bardzo wyraźną preferencję dla małych i średnich gospodarstw rodzinnych – przekonywał unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Autor: PAP

Data: 21-09-2021, 11:04

Janusz Wojciechowski na EEC 2021; fot. PTWP

Podczas jednej z sesji 13. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach komisarz podkreślał, że zielony ład w rolnictwie to system zachęt, a nie przymusu czy obligatoryjnych dla rolników rozwiązań.

Zielony Ład dla rolników

"To jest system zachęt - za każdy dodatkowy wysiłek rolników związany ze spełnieniem wyższych standardów klimatycznych, środowiskowych czy dobrostanu zwierząt (…). Jeżeli rolnik nie będzie tym zainteresowany - po prostu do tych programów nie przystąpi. Chcemy jednak, żeby rolnicy przystępowali i żeby im się to opłacało - i są wszelkie warunki, aby to zapewnić. Taki jest cel rolniczego zielonego ładu" - mówił komisarz, który uczestniczył w kongresie w formule online.

Wojciechowski przypomniał, że na ok. 1,35 mln gospodarstw rolnych w Polsce prawie milion to gospodarstwa do 10 hektarów, ok. 200 tys. - do 20 ha, ponad 100 tys. - do 50 ha i ok. 34 tys. - powyżej 50 ha. Jak mówił, średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w Polsce jest zbliżona do tej we Włoszech (11 hektarów), które są krajem o największej w Unii Europejskiej produkcji rolnej, o wartości dodanej szacowanej na ok. 33 mld euro.

"Włosi osiągnęli to, opierając swoje rolnictwo na systemie małych gospodarstw, dzięki dobrze zorganizowanej drodze od pola do stołu" - mówił komisarz, wskazując, iż obecnie Włochy skupiają ok. 8 proc. ziemi rolnej w UE, dając 18 proc. unijnej produkcji w tym sektorze. Kolejne pod względem wielkości rolnictwa kraje Unii to - wyliczał Wojciechowski - Francja (ok. 32 mld euro wartości dodanej produkcji rolnej), Hiszpania (28 mld euro) i Niemcy (22 mld euro).

Małe i średnie gospodarstwa rolne - ułatwienia

Mówiąc o preferencjach dla małych i średnich gospodarstw rodzinnych - przy utrzymaniu wsparcia także dla dużych, wyspecjalizowanych gospodarstw - komisarz podkreślił, że ten kierunek zmian we wspólnej polityce rolnej zyskał już akceptację polityczną.

"To będzie bardzo wyraźna preferencja dla małych i średnich gospodarstw rodzinnych - one nie mogą znikać. Odrzucamy teorię, że nowoczesność rolnictwa polega na tworzeniu coraz większych gospodarstw. Nie - musimy zachować potencjał małych i średnich gospodarstw rodzinnych i dostosować różne środki do ich możliwości. Taki jest kierunek tych zmian; o to głównie chodzi w reformie wspólnej polityki rolnej i na tym polega rolniczy zielony ład" - podkreślał unijny komisarz ds. rolnictwa.

Zielony Ład zachętą dla rolników

Zaznaczył, że zielony ład w rolnictwie nie jest planem zabraniania różnego rodzaju praktyk rolniczych, ale zachętą do działania np. w zakresie redukcji stosowania pestycydów czy nawozów oraz poprawy dobrostanu zwierząt. Chodzi o wdrażanie rozwiązań, służących redukcji emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa. Wojciechowski zaznaczył, że pod względem wielkości tej emisji występują ogromne różnice między państwami członkowskimi UE. Unijna średnia to ok. 2,5 tony CO2 z hektara; w Polsce jest to ok. 2 ton, zaś w niektórych krajach emisja jest powyżej 4, powyżej 7 czy nawet 10 ton z hektara.

"Podejmując pewne działania związane z redukcją emisji, trzeba będzie te różnice wziąć pod uwagę - to muszą być sprawiedliwe redukcje. Więcej należy oczekiwać od tych, którzy więcej emitują - to będzie bardzo mocno stawiane w czasie naszego dialogu z państwami członkowskimi przy akceptacji planów strategicznych" - zapowiedział Janusz Wojciechowski.

Jego zdaniem, kluczowe dla sukcesu rolnictwa jest powiązanie różnych sektorów: rolnictwa, przetwórstwa i systemu dostaw produktów na lokalne rynki, które - jak mówił - decydują o powodzeniu rolnictwa.

"Eksport jest niesłychanie ważny, ale jeszcze ważniejsze są dostawy na lokalny rynek. To jest celem strategii 'od pola do stołu' i to jest celem rolniczego zielonego ładu" - tłumaczył komisarz, przypominając, iż to małe i średnie gospodarstwa rodzinne będą beneficjentami co najmniej 10-procentowej tzw. płatności redystrybucyjnej, przewidzianej w unijnej polityce rolnej.