Wojciechowski: propozycja Polski zwiększenia budżetu WPR o 10 proc. - interesująca

"Otrzymałem ten list. Każdy głos za tym, aby zwiększyć budżet Wspólnej Polityki Rolnej jest dobrą wiadomością. To bardzo intersująca propozycja, która powinna być potraktowana bardzo poważnie" - powiedział Wojciechowski po wideokonferencji ministrów rolnictwa. Dodał, że będzie wspierał stanowisko przedstawione przez Polskę.

Premier Mateusz Morawiecki w liście do unijnych przywódców zaproponował zwiększenie budżetu WPR o 10 proc. wobec wielkości zaproponowanej w 2018 r. Zwiększenie obejmowałoby równo wszystkie koperty narodowe; dodatkowe środki byłyby w całości przeznaczone na środowisko i klimat w I i II filarze.

KPRM poinformowała PAP, że list premiera Morawieckiego został przesłany do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela, komisarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi Janusza Wojciechowskiego oraz do 26 szefów rządów państw członkowskich UE.

Morawiecki zwrócił uwagę, że początek 2020 r. przebiega w cieniu pandemii wirusa SARS-CoV-2, który postawił przed UE wiele nowych wyzwań. "Kiedy część gospodarek krajów członkowskich UE zaczyna stawać na nogi, nadchodzi czas, by postawić pytanie: w jaki sposób Wieloletnie Ramy Finansowe na lata 2021-2027, w jaki sposób ambitny i przemyślany budżet UE może stać się jednym z motorów europejskiego wzrostu?" - czytamy w liście.

Szef polskiego rządu podkreślił, że w tym trudnym czasie, odkąd wirus dotarł do Europy, jedną z kluczowych ról w zapewnieniu nam bezpieczeństwa odegrał unijny sektor rolny, zapewniając stałe dostawy żywności do regionów ogarniętych pandemią. "Wszystko to dzięki wielkiej pracy i poświęceniu europejskich rolników, ale także dzięki wsparciu, jakiego udzieliła im Unia Europejska" - podkreślił premier.

Zaznaczył, że przyszłość europejskiego rolnictwa jest zagrożona. "Widać, że populacja rolników starzeje się, liczba gospodarstw rolnych maleje, drastycznie spada ilość nowych gospodarstw rolnych. Uzasadnione cele związane z Europejskim Zielonym Ładem oraz obecne działania, mające na celu przezwyciężenie skutków kryzysu wywołanego Covid-19, stawiają rolników w obliczu zwiększonych i kosztownych wymagań środowiskowych i klimatycznych" - napisał Morawiecki.