Wojciechowski: Rolnictwo nie wytrzymuje zamiany w przemysł

Czytam wypowiedzi jak to w rolnictwie jest źle i że winę za to ponosi Zielony Ład, który będzie wprowadzony za dwa lata.

A nie przychodzi do głowy, że problemy rolnictwa wynikają nie z Zielonego Ładu lecz z jego braku? Z tego, że rolnictwo nie wytrzymuje zamiany w przemysł?