Wojciechowski: Strategia "od pola do stołu" to dobry kierunek

Strategia bioróżnorodności oraz "Od pola do stołu", które mają wprowadzić proekologiczne zmiany w rolnictwie, to dobry kierunek - uważa unijny komisarz Janusz Wojciechowski. KE będzie chciała zachęcać rolników do dobrowolnych zmian, zamiast ich do nich zmuszać - zaznaczył.