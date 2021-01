Wojciechowski: Umowy handlowe wpływają pozytywnie na sektor rolno-spożywczy

Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski przedstawił we wtorek wspólnie z wiceprzewodniczącym KE Valdisem Dombrovskisem wyniki badania, poświęconego prognozowanemu wpływowi unijnych umów o wolnym handlu na sektor rolno-spożywczy. Przeważnie przyczyniają się one do poprawy bilansu handlowego - podkreślał Wojciechowski.