Ogromne środki zasilą samorządy w regionie w ramach ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. To prawie 1,4 mld zł na realizację 296 zadań - powiedział w poniedziałek wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

Wojewoda na konferencji prasowej podkreślił, że samorządy miały swobodę przy wyborze zadań do realizacji, nie musiały mieć gotowej dokumentacji, a wystarczyła jedynie koncepcja przedsięwzięcia. Dodał, że samorządy mają określony czas na przygotowanie zadania, przeprowadzenie postępowania przetargowego i realizację projektu.

"To ogromny zastrzyk finansowy na inwestycje, które będą służyły mieszkańcom. Jestem przekonany, że wszystkie zadania w woj. kujawsko-pomorskim będą zrealizowane według zamierzeń i planów samorządów" - zaznaczył Bogdanowicz.

W konferencji prasowej wraz z wojewodą udział wzięli szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot i poseł, były minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Wszyscy z regionu kandydują w wyborach: Bogdanowicz - do Senatu (okręg 10), Szrot - do Sejmu (okręg 4), Ardanowski - do Sejmu (okręg 5).

Szef gabinetu prezydenta zwrócił uwagę, że przyznane środki na inwestycje, to wielka rzecz dla mieszkańców Polski, nie tylko wielkich miast, ale i mniejszych ośrodków.

"Rząd nie kierował się tutaj absolutnie żadnymi względami politycznymi. Rząd wspiera po prostu mieszkańców całej Polski i robi to zupełnie w oderwaniu od jakichkolwiek czynników politycznych. Bydgoszcz, w której rządzi opozycja, przygotowała trzy wnioski, tak jak maksymalnie mogła przygotować i przygotował je dobrze. Wnioski zostały zakwalifikowane do programu. I tak jest w pozostałych miastach i mniejszych ośrodkach regionu' - powiedział Szrot.

Dodał, że to jest kontynuacja tego, co rząd robił przez ostatnie osiem lat, stawianie na równomierny, zrównoważony rozwój całej Polski.

Ardanowski zaznaczył, że to już kolejne środki, które trafiają do samorządów na poprawę jakości życia mieszańców.

"Po pierwsze to samorządy decydują o tym, jakie działania chcę mieć sfinansowane. Nie decyduje urzędnik w Warszawie czy w Brukseli, tylko decydują samorządowcy. Po drugie - ogromna ilość środków trafia nie do dużych miasta, ale na tak zwaną polską prowincję. Po trzecie - nie kierujemy się logiką polityczną, przeznaczamy środki dla tych samorządów, które przestawiają sensowne ich wykorzystanie, nie patrząc na barwy polityczne wójta, burmistrza, starosty" - mówił były szef resortu rolnictwa.

Samorządy mogły składać po trzy wnioski na dofinansowanie inwestycji w wysokości: do 2 mln zł, do 8 i do 30 mln zł. Złożenie wniosku o wsparcie do 2 mln zł było warunkiem koniecznym, żeby można było złożyć wnioski w dwóch pozostałych kategoriach o wyższych limitach wsparcia.

Najwyższe dofinansowanie do inwestycji w woj. kujawsko-pomorskim otrzymała Bydgoszcz - 40 mln zł, z czego 30 mln zł - na rewitalizację bulwarów i nabrzeży na lewym brzegu Brdy, 8 mln zł - na rewitalizację Parku Ludowego im. Wincentego Witosa, 2 mln zł na rewitalizację Parku Centralnego.

Kolejne największe ośrodki w regionie otrzymały wsparcie w wysokości 30 mln zł: Toruń - na przebudowę DK 91 w rejonie skrzyżowania z ul. Strobanda i drogi wojewódzkiej 553 od Pl. Niepodległości do ul. Dekerta, Włocławek - na rekonstrukcję jezdni i chodnika na moście stalowym, Grudziądz - na budowę basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, Inowrocław - na rozbudowę ulicy Magazynowej.

W ramach ósmej odsłony Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych do samorządów w całej Polsce trafi prawie 26 mld zł.