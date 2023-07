Biznes i technologie

Wojewoda podkarpacki: do końca lipca nabór wniosków na wsparcie dla gmin popegeerowskich

Autor: PAP

05-07-2023

Do końca lipca trwa nabór do Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich - przypomniała w środę podczas konferencji prasowej wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. Dotacja może wynieść do 98 proc. wartości inwestycji.