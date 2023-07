Biznes i technologie

Wojewoda podlaski: ok. 6 mld zł trafiło do rodzin w regionie ze świadczenia 500 plus

Autor: PAP

Data: 16-07-2023, 11:40

Ok. 6 mld zł ze świadczenia 500 plus trafiło dotąd do rodzin w Podlaskiem - poinformował w niedzielę wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Zapowiedział, że podniesienie tego świadczenia do 800 zł - co ma nastąpić od 2024 r - będzie promowane przez urząd podczas specjalnych pikników w regionie.