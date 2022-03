Wojna na wschodzie: Jak wspierać pracowników, w tym osoby z Ukrainy?

Przy naszej granicy trwa wojenna zawierucha. Wielu Ukraińców ucieka przed wojną i szuka schronienia, w tym i pracy, w Polsce. Ewa Stelmasiak, ekspertka ds. kultury dobrostanu tłumaczy, jak menadżerowie i liderzy mogą wspierać swoich pracowników, w tym osoby z Ukrainy.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 07-03-2022

Ewa Stelmasiak, ekspertka ds. kultury dobrostanu opowiada o wspieraniu pracowników w kryzysowym czasie. Grafika: PTWP

W branży spożywczej, handlowej i logistycznej pracuje dużo Ukraińców, kórzy od lat przebywają w naszym kraju.

Część obecnie przyjeżdżających uchodźców z Ukrainy również podejmie pracę w tych sektorach.

Jak liderzy i pracownicy powinni się przygotować do tych trudnych i dynamicznych zmian? Jak zadbać o siebie, aby móc efektywnie pracować i zarządzać? O tym opowiada Ewa Stelmasiak, ekspertka ds. kultury dobrostanu.

Wojna na Ukrainie. Tysiące uchodźców w Polsce

Olimpia Wolf: Dużo przedsiębiorstw pomaga uciekającym przed wojną Ukraińcom. Są wśród nich firmy spożywcze, handlowe oraz logistyczne.

Ewa Stelmasiak: Aż miło popatrzeć, jak bardzo potrafiliśmy zorganizować się jako społeczeństwo i przedsiębiorcy w pięknych i realnych gestach. Patrzymy, jak firmy wycofują rosyjskie i białoruskie produkty ze sprzedaży, jak wspierają akcje i organizacje niosące pomoc humanitarną, jak organizują zbiórki żywności, wody, środków chemicznych i kosmetycznych.

Obserwujemy, jak rodzaj świadczonej pomocy zależy od esencji marki. Firmy technologiczne wysyłają drony, przedsiębiorstwa carsharingowe udostępniają samochody i ponoszą koszty benzyny za przewóz uchodźców. Firmy logistyczne oddają do dyspozycji flotę samochodową, by zapewnić transport potrzebnych materiałów dla przybywających uchodźców z Ukrainy z miejsc zbiórek na wschodzie Polski. Hotele przyjmują uchodźców dając im schronienie i wyżywienie.

Widzimy więc, że zakres wymienionych działań powiązany jest z tym, czym firma się zajmuje i co ma najlepszego do zaoferowania w ramach pomocy. Miejmy świadomość, że pracownicy mogą obecnie przeżywać lęk, frustrację, złość, nadzieję, a działania pomocowe pomagają im odnaleźć swoją strefę wpływu, budują poczucie wspólnoty. To definiujący moment w życiu organizacji, który na długo może zapaść w pamięć zatrudnionych w niej osób.

Wsparcie pracowników jest kluczowe

Jaką postawą w tak trudnym czasie powinna wykazać się kadra zarządzająca firm spożywczych, handlowych i logistycznych, w których pracuje wielu Ukraińców, a nowi pracownicy z Ukrainy niedługo do nich dołączą?

Wśród pracowników sektora spożywczego, handlowego i logistycznego mamy trzy zasadnicze grupy. Jedna z nich to polscy pracownicy, którzy ocierają się o wojnę, próbują pomóc potrzebującym, ale też nie narobić żadnej szkody czy krzywdy tym, którzy przybywają z terenów wojennych. Druga to osoby narodowości ukraińskiej, którzy od lat mieszkają w naszym kraju.

Zaczynają się również pojawiać osoby starsze i kobiety, które uciekły z Ukrainy i znalazły schronienie w Polsce. Tacy pracownicy mogą mieć traumę wojenną, dlatego kadra kierownicza powinna zapoznać się z zasadami komunikacji i postępowania z osobami, które mogą mieć syndrom stresu pourazowego.

Informacje te można uzyskać, uczestnicząc w specjalnie na ten temat przygotowanych prelekcjach czy webinarach. Wiele poradników i broszurek na ten temat można też znaleźć w internecie. Gorąco zachęcam, aby menadżerowie i kierownicy firm spożywczych, logistycznych czy handlowych zapoznali się z takimi informacjami, ale jednocześnie, by działy HR wspierały pracowników polskich w tym trudnym czasie.

Kadra zarządzająca musi się więc szybko doszkolić.

Tak! Dokształcić się po to, by sprawnie reagować w sytuacji, w której obowiązują odmienne procedury od dotychczasowych. Pracownicy potrzebują obecnie wyjątkowego wsparcia. Chcą wiedzieć, jak radzić sobie z obawami i emocjami. Jak wyciszać umysł, opanowywać ataki lękowe czy rozmawiać z dziećmi o wojnie. Wiele firm zaczęło obecnie edukować pracowników w tych obszarach, ale też sprawnie reagować na napływ osób z Ukrainy. Przedsiębiorstwa tworzą nowe miejsca pracy w sektorze spożywczym, handlowym i logistycznym. Z myślą o uchodźcach wojennych skracane są procesy rekrutacji. Niektóre przedsiębiorstwa gwarantują pokrycie opłat mieszkaniowych za pierwszy miesiąc zatrudnienia. Uruchamiane są infolinie pomocowe, w których dostępne są konsultacje udzielane przez specjalistów w językach polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim. Część firm gwarantuje możliwość powrotu do pracy Ukraińcom, którzy wyjechali z Polski, by walczyć w obronie swojej ojczyzny.

Budujmy kapitał społeczny

Jak liderzy mogą wspierać swój zespół, a pracownicy wyciągać pomocną dłoń do ukraińskich kolegów z pracy?

Rekomenduję, aby na poziomie zespołu dużo rozmawiać, stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń, uczuć, myśli. Proponuję również uzgodnić sesję negatywności, która trwa około pięciu minut, Chodzi o to, byśmy nadmiernie nie nakręcali się w pracy ponurymi spostrzeżeniami. W tym krótkim czasie mówimy, co nam sprawia trudność i jak się czujemy. Zachęcam do użycia stopera, aby każdy czuł, że ma tyle samo czasu.

Ważne jest również, byśmy skupiali się na swoich mocnych stronach. Gdy angażujemy się w działania pomocowe, w naszym zespole buduje się kapitał społeczny i wspólna strefa wpływu. Nie jesteśmy sami z bólem i trudem. Osiągamy konkretne rezultaty. Pomagając innym, czujemy ulgę lub szczęście. Warto, aby lider zachęcał członków swojego zespołu do poszerzania wiedzy, jak radzić sobie z traumami wojennymi, jak rozmawiać z osobami z Ukrainy, jak w konstruktywny sposób ich wspierać, żeby się nie wypalić. Powinien też zaproponować im skorzystanie z oferty, którą organizuje w tym obszarze dział HR.

Czy w obliczu obecnej sytuacji na Ukrainie, w polskich firmach powinna być zapewniona pomoc psychologa?

Jak najbardziej! Ważne jest, aby zapewnić wsparcie psychologiczne pracownikom narodowości ukraińskiej, którzy martwią się o bliskich, uczestniczą w działaniach pomocowych albo decydują się na wyjazd do swojego kraju. Pomocy psychologicznej mogą też potrzebować liderzy, aby dowiedzieli się, jak w kryzysowej sytuacji wspierać zespół. Zauważmy też, że sytuacja stresowa ma charakter kumulatywny – od dwóch lat trwa pandemia, bywamy przeciążeni pracą, niedawno miały miejsce burze i wichury, które narobiły dużo szkód i spowodowały też psychologiczne trudy u wielu osób. A teraz obok nas trwa wojna, w którą niewiele kto wierzył, choć było wiele sygnałów. Ale podobno w wojnę nigdy się nie wierzy.

Właściwa regeneracja pomaga efektywnie pracować

Aby efektywnie pracować, zarządzać zespołem, trzeba mieć na to siłę, którą zapewnia regeneracja. Ale wielu menadżerów i pracowników zastanawia się, czy wypada myśleć o swoim odpoczynku w obliczu ostatnich wydarzeń.

Gdy otoczenie zewnętrzne jest trudne i pełne wyzwań, tym bardziej należy o siebie zadbać. W czasie wolnym od pracy powinniśmy stosować sprawdzone rutyny regeneracyjne. Jeśli więc na co dzień biegamy, nie przerywajmy tego. Jeśli pójście na siłownię czy jogę pomaga nam rozładować stres powstały w pracy, nie przestawajmy na nie chodzić.

Znajdźmy swoją strefę wpływu. Jeśli w danej chwili nie możemy zaangażować się w pomoc uchodźcom, zaplanujmy sobie, kiedy to zrobimy i w jaki sposób. Da nam to poczucie kontroli nad naszym pomaganiem. Istotne jest, żeby regularnie regenerować siły, nie zapominać o odpoczynku, nie wycinać go ze swojego życia. Nawet, jeśli nie jest to dla nas działanie w pełni intuicyjne, bo jesteśmy zajęci myśleniem, przeżywaniem i intensywną pracą. Ważną techniką jest też odwoływanie się do swoich mocnych stron. Nie zapominajmy również o życzliwości dla siebie i innych. Istnieje koncepcja samowspółczucia. Nazywam ją wyrozumiałością dla siebie. Chodzi w niej o to, aby obdarzać empatią samego siebie, być dla siebie najlepszym przyjacielem, uważnym na to, co się w nas dzieje. Rozumieć, że teraz jest ciężki czas i nie oczekiwać za wiele.

Ale czy w obecnej sytuacji naprawdę jest realne, abyśmy rzeczywiście dbali o siebie?

Jest realne, jeśli popatrzymy na to również w kontekście mikroodpoczynku, czyli technik, które pozwalają na regenerację w jedną minutę, trzy lub pięć. Są to ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne, które warto wpleść w rutynę dnia jako rytuały. Staną się one naszym „rusztowaniem”, na którym oprzemy się pośród trudów i niepewności. Postawmy na stałe elementy: codziennie rano wychodzę pobiegać, każdego wieczoru słucham muzyki relaksacyjnej. Nie odpuszczajmy sobie nawet wtedy, gdy atmosfera wokół gęsta jest od wydarzeń i trudów emocjonalnych.

Oprac. na podstawie podcastu.