Wojna w Ukrainie. Spadek produkcji zbóż i oleistych, wysokie ceny nawozów i żywnosći

Podwyżki cen żywności już są faktem i dotyczą, pewnie w różnej skali, większości artykułów spożywczych. Wzrost popytu jest na pewno jednym z czynników, które będą w najbliższych miesiącach wywoływały presję na dalszy ich wzrost - mówi prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski, Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.



Autor: Albert Katana

Data: 10-05-2022, 12:16

Agresja Rosji na Ukrainę ma kolosalny wpływ na sytuację na rynku żywności./ fot. unsplash

Oczywiście agresja Rosji na Ukrainę ma wpływ na sytuację na rynku żywności.

- Wynika to z tego, że oba kraje są ważnymi producentami i eksporterami żywności, w tym szczególnie zbóż i roślin oleistych. Rosja jest także eksporterem nawozów mineralnych wykorzystywanych w produkcji rolniczej. Nie ma wątpliwości, że ograniczenie eksportu zbóż z Ukrainy i Rosji spowodowało wzrost cen na rynkach światowych, które w ostatnich tygodniach osiągnęły rekordowe poziomy. Skutkiem drożejących zbóż i oleistych są rosnące ceny produktów zwierzęcych i przetworzonych artykułów spożywczych - wylicza prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski, Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Drożyzna - ceny żywności rosną. Co dalej?

Skala dalszego wzrostu cen zbóż w roku gospodarczym 2022/2023 zależeć od wielu czynników, w tym głównie od rozwoju sytuacji w Ukrainie. - Wojna w Ukrainie na pewno spowoduje spadek produkcji zbóż i oleistych ze względu na brak możliwości wykonania przez ukraińskich rolników podstawowych zabiegów agrotechnicznych. W konsekwencji wpłynie to na znaczące ograniczenie podaży tych surowców na rynki światowe - dodaje ekspert SGGW.

Drugi mechanizm, który będzie wpływał na sytuację na surowcowych rynkach rolnych związany jest ze wzrostem cen nawozów. - Wysokie ceny nawozów mogą powodować ograniczenie ich stosowania przez producentów rolnych na całym świecie. Może to spowodować spadek plonów i zbiorów nie tylko zbóż, ale również wielu innych produktów rolniczych. Będzie to skutkowało dalszymi odchyleniami od równowagi na światowych rynkach żywnościowych. Są to bardzo realne przesłanki wystąpienia szoków po stronie podażowej gospodarki żywnościowej - przyznaje prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski.

CAŁY MATERIAŁ DOSTĘPNY JEST W STREFIE PREMIUM