Wojna w Ukrainie wzmocni "zieloną transformację" polskich firm spożywczych

- "Zielona transformacja", w kontekście wojny ukraińsko-rosyjskiej, będzie nie tylko dalej realizowana, ale przede wszystkim wzmacniana - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Bartosz Urbaniak, szef Bankowości Food & Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę

Data: 25-03-2022, 14:24

Bartosz Urbaniak, szef Bankowości Food & Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę jest zdania, że wojna w Ukrainie mocno wzmocni "zieloną transformację" polskich firm spożywczych/fot. materiały prasowe

Bartosz Urbaniak, szef Bankowości Food & Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę jest zdania, że wojna w Ukrainie spowoduje, że "zielona transformacja" polskich firm spożywczych będzie dalej realizowana, ale przede wszystkim wzmacniana.

Wojna wzmocni "zieloną transformację" firm spożywczych

- Powodem nie będą poglądy czy przekonania o konieczności ochrony przyrody, ale przekonanie o tym, że "zielona energia" jest tańsza. Trzeba było aż tak dramatycznych wydarzeń, żeby gwałtowne wzrosty cen energii sprawiły, że chcemy wydawać mniej na paliwo i oszczędzać przyrodę. Czyli z jednej strony zmniejszamy energochłonność, ale też staramy się znaleźć lokalnych dostawców, żeby transport był na jak najmniejszych odcinkach - dodaje Urbaniak.

Zmieniają się receptury, zmniejsza się zapotrzebowanie na białko zwierzęce. - Potrzebne jest też, widzimy to przez wojnę, większe zdywersyfikowanie źródeł dostaw i zbudowanie samodzielności surowcowej i energetycznej. A to wszystko, gdy popatrzymy na założenia "Zielonego Ładu", to są podstawowe punkty "zielonej transformacji" - wskazuje Bartosz Urbaniak.

