Wojska rosyjskie celowo ostrzeliwują magazyny z żywnością

Rosjanie celowo ostrzeliwują magazyny z żywnością w Siewierodoniecku - poinformował w komunikatorze Telegram gubernator obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

Autor: PAP

Data: 26-03-2022, 13:21

Rosja celowo ostrzeliwuje magazyny z żywnością/fot. PAP/DSNS

"Rosjanie wzięli na cel magazyny żywności w Siewierodoniecku - wiedzą, gdzie się znajdują, choć nie wiedzą, czy są pełne czy też nie. Wróg dokonał kilku precyzyjnych trafień w magazyny żywności w Siewierodoniecku w ciągu tygodnia. Ostatni 25 marca wieczorem. Na szczęście nikt nie został ranny" - poinformował Hajdaj.

"Nie będzie jednak katastrofy humanitarnej w obwodzie ługańskim. Dostarczamy żywność i wszystko, co niezbędne do piwnic i schronów, codziennie ewakuujemy ludzi do bezpiecznych regionów kraju i w miarę możliwości przywracamy łączność" - zapewnił gubernator.