WOŚP: Rusza 30. finał pod hasłem "Przejrzyj na oczy"

Rusza 30. Finał WOŚP. Tegorocznym hasłem jest "Przejrzyj na oczy". Tegoroczna zbiórka ma na celu zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenie wzroku u dzieci.

Autor: PAP

Data: 30-01-2022, 07:48

fot. Facebook

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Poprzedzają go akcje internetowe i wydarzenia zamknięte, które rozpoczynają się już na początku grudnia.

Za pieniądze zebrane podczas 30. Finału, kupione będą m.in. angiograf dwupłaszczyznowy do leczenia siatkówczaka, oftalmoskopy do badania dna oka, lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka, tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego (rogówki i soczewki), synoptofory do pomiaru kąta zeza, urządzenia OCT do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń, tomografia dna oka, mikroskopy i stoły operacyjne.

"Oddziały i pododdziały okulistyki dziecięcej oraz wydzielone łóżka dziecięce w oddziałach okulistyki dla dorosłych działają w 25 ośrodkach w 17 miastach Polski. W całym kraju są też poradnie okulistyki dziecięcej, które również wymagają wyposażenia w nowoczesny sprzęt okulistyczny. Rokrocznie na oddziałach okulistyki dziecięcej hospitalizowanych jest kilkanaście tysięcy pacjentów. Jednymi z najczęstszych powodów, dla których dzieci trafiają do specjalistów z zakresu okulistyki, są - poza pogorszeniem ostrości wzroku - jaskra, zaćma, różnego rodzaju urazy, anomalie rozwojowe i nowotwory. Wiele tych schorzeń wymaga wykonania zabiegów operacyjnych - w 2019 roku przeprowadzono ich blisko 650, z czego najwięcej, ponad 25 proc., stanowiły operacje guzów. Specjaliści uwagę zwracają również na krótkowzroczność wśród dzieci i młodzieży, która w coraz większej liczbie krajów przybiera charakter epidemiczny, co ma bezpośredni związek z nadmiernym korzystaniem z urządzeń elektronicznych".

WOŚP poinformowała też, że przy okazji 30. Finału, którego celem zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci, wraz salony optyczne mogą wziąć udział w ogólnopolskiej akcji bezpłatnych, przesiewowych badań wzroku u dzieci. Akcja potrwa od 17 stycznia do 28 lutego 2022 roku (szczegóły na stronie WOŚP).

W ubiegłym roku, podczas 29. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano prawie prawie 127,5 mln. zł. na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i do diagnostyki głowy. Pieniądze zbierało blisko 120 tysięcy wolontariuszy.