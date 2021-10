Wpis do ewidencji producentów będzie możliwy przez internet

Projektowana zmiana ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów zakłada możliwość złożenia wniosku o wpis do ewidencji producentów rolnych będzie możliwe drogą elektroniczną.

Autor: PAP

Data: 07-10-2021, 13:56

Wpis do ewidencji producentów będzie możliwy przez internet / fot. unsplash

Projekt ustawy znalazł się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, pracuje nad nim ministerstwo rolnictwa.

Potrzeba wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie wynika z braku możliwości elektronicznego składania wniosku o wpis do ewidencji producentów. Obecnie wniosek o wpis do ewidencji producentów składa się w wersji papierowej do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR - napisano w wykazie.

Ewidencja przez internet z korzyścią dla producentów

Wyjaśniono, że istnieje ponadto konieczność ograniczenia kosztów związanych z przechowywaniem dokumentów składających się na akta spraw zgromadzonych w toku postepowań administracyjnych dotyczących spraw związanych z wpisem do ewidencji producentów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie polega na wprowadzeniu możliwości składania drogą elektroniczną wniosków o wpis do ewidencji producentów. Ponadto możliwe będzie pozostawianie cyfrowej kopii dokumentów dotyczących spraw związanych z wpisem do ewidencji producentów. Obecnie akta spraw przechowywane są wyłącznie w wersji papierowej - tłumaczą autorzy projektu.

Dodano, że koniczne jest także doprecyzowanie przepisów w sprawie postępowania ze skopiowanymi cyfrowo dokumentami oraz cyfrową kopią dokumentów.

Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to IV kwartał 2021 r.