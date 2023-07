Biznes i technologie

Wrocław: 3M zainwestuje 146 mln dol. w budowę nowego zakładu urządzeń filtrujących

Autor: PAP

Data: 12-07-2023, 10:00

Amerykański koncerny 3M zainwestuje 146 mln dol. w budowę nowego zakładu urządzeń do filtracji biofarmaceutycznej, który powstanie we Wrocławiu. W związku z rozszerzeniem działalności we Wrocławiu firma zwiększy zatrudnienie o 60 osób.