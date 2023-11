Rozwijamy tu lasery generujące krótkie impulsy. Naszym szczególnym zainteresowaniem cieszą się zastosowania medyczne. Chcielibyśmy wykorzystać ten nowy rodzaj technologii do badania próbek krwi w celu wczesnego wykrywania chorób, takich jak nowotwory - powiedział PAP prof. Ferenc Krausz, tegoroczny laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.

fot.: Fotopic/Adobe Stock/PTWP

Laureat tegorocznej nagrody Nobla w dziedzinie fizyki współpracuje z wrocławską grupą badawczą. W poniedziałek wziął udział w otwarciu nowego laboratorium.

"Zaczęliśmy ten projekt kilka lat temu i wspólnie rozwijamy lasery generujące krótkie impulsy. Naszym szczególnym zainteresowaniem cieszą się zastosowania medyczne. Chcielibyśmy wykorzystać ten nowy rodzaj technologii do badania próbek krwi w celu wczesnego wykrywania chorób, takich jak nowotwory" - powiedział PAP prof. Ferenc Krausz.

Wyposażenie laboratorium kosztowało pół miliona euro, zostało otwarte w ramach programu Max Planck Partner Group. Jej szefem jest dr Maciej Kowalczyk z Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów, który specjalizuje się w budowie ultraszybkich laserów. Dr Kowalczyk miał już okazję współpracować z prof. Krauszem, dwa lata spędził w Niemczech na stażu podoktorskim.

"Będziemy tutaj rozwijać źródła światła, lasery, które generują ultrakrótkie impulsy światła. Czyli można sobie to wyobrazić, jako takie ekstremalnie krótkie błyski, które trwają kilkanaście, kilkadziesiąt femtosekund. Jedna femtosekunda, to tak, jakbyśmy podzielili jedną sekundę na miliard części, a te następnie na milion części. Jak weźmiemy jedną część, to mamy do czynienia z jedną femtosekundą. Tutaj będziemy budować lasery, które generują tak krótkie impulsy w specjalnym zakresie, w zakresie średniej podczerwieni - wyjaśnił PAP dr. Maciej Kowalczyk

Wrocławska grupa badawcza będzie współpracowała z Towarzystwem Maxa Plancka kierowanym przez prof. Krausza. Otrzyma na ten cel grant na kwotę 100 tys. euro. Na całym świecie działa niemal 90 grup wspieranych przez Towarzystwo.

Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Arkadiusz Wójs zaznaczył, że dzięki współpracy z Ferencem Krauszem "spełnia się marzenie". "Prof. Krausz jest nie tylko wielkim naukowcem, ale też jest niesamowicie miłym, serdecznym liderem grupy, przy którym młody człowiek się będzie rozwijał, będzie wiedział, że to ma sens, że robi coś wartościowego dla świata" - podkreślił prof. Wójs.

Oficjalne otwarcie laboratorium było poprzedzone otwartym wykładem prof. Krausza, pt. "Attosecond Science: From Speeding Up Electronics to Probing Human Health". Naukowiec mówił o impulsach świetlnych, które mogą być zastosowane m.in. w wykrywaniu nowotworów. Wysłuchało go kilkaset osób, wśród nich byli głównie naukowcy i studenci Politechniki Wrocławskiej.

Ferenc Krausz pochodzi z Węgier, jest dyrektorem Instytutu Optyki Kwantowej Maxa Plancka w Monachium. W ubiegłym miesiącu wraz z prof. Anne L'Huillier i prof. Pierrem Agostinim został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za stworzenie nowych narzędzi do badania świata elektronów wewnątrz atomów i cząsteczek.