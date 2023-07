Biznes i technologie

Wrocław: Na remontowanym Moście Marszowickim obowiązuje ruch wahadłowy

Autor: PAP

Data: 16-07-2023, 10:26

Do sześciu tygodniu mogą potrwać prace remontowe na Moście Marszowickim we Wrocławiu. Na przeprawie obowiązuje ruch wahadłowy. Most, w ciągu ulicy Głównej, umożliwia przejazd przez Bystrzycę.