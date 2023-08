Gmina Wrocław ogłosiła przetarg na obsługę linii aglomeracyjnych łączących miasto z gminami: Wisznia Mała, Długołęka i Czernica. Po jego rozstrzygnięciu 32 proc. floty obsługującej te połączenia stanowić mają pojazdy niskoemisyjne.

"Komunikację aglomeracyjną traktujemy kompleksowo i poważnie, dlatego stale inwestujemy w jej rozwój. (...) Wszyscy rozumiemy, że sprawna komunikacja zbiorowa w aglomeracji służy nam wszystkim. Dlatego z moimi kolegami, włodarzami gmin Wisznia Mała, Długołęka i Czernica zadbaliśmy m.in. o to, aby każdy z pojazdów był komfortowy dla pasażerów i kierowców oraz nowoczesny na miarę XXI wieku" - podkreślił w przesłanym mediom w środę komunikacie prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Pojazdy mają być klimatyzowane i niskopodłogowe. Każdy zostanie również wyposażony m.in. w gniazda USB, a także w defibrylator AED.

Przetarg obejmuje dwa zadania: na 17 linii podmiejskich, których numery zaczynają się od cyfry 9, łączących Wrocław z Wisznią Małą, Długołęką i Czernicą (w tym pięć całkowicie nowych tras) oraz dziewięć linii miejskich - dziś obsługiwanych przez MPK Wrocław oraz jego podwykonawcę.

"Po jego rozstrzygnięciu aż 32 proc. floty obsługującej linie łączące te gminy aglomeracji stanowić mają pojazdy niskoemisyjne" - wskazała Paulina Tyniec-Piszcz, dyr. Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Przewoźnicy wyłonieni w postępowaniu przetargowym mają przeznaczyć do obsługi linii łącznie 92 fabrycznie nowe autobusy. Będzie to 40 autobusów przegubowych, 40 solo i 12 autobusów midi. Na ich dostarczenie i rozpoczęcie świadczenia usług przewoźnicy będą mieli 11 miesięcy od dnia podpisania umowy. Oferty można składać do 5 września.

"To oznacza, że jeśli uda nam się zamknąć wszystkie formalności w najbliższych kilku miesiącach, nowe pojazdy wyjadą na ulice aglomeracji pod koniec przyszłego roku" - dodał Aleksander Łoś, z-ca dyr. Wydziału Transportu UM Wrocławia.

Obecnie pasażerowie korzystający z linii o numerach 9xx muszą posiadać bilety jednorazowe zakupione u kierowcy autobusu lub lokalne EM-karty. "Od momentu rozpoczęcia świadczenia usług przez nowych, wybranych w przetargu operatorów, na liniach objętych tym postępowaniem wprowadzamy system Urbancard. To ważny krok w integracji transportu zbiorowego w aglomeracji" - dodała Tyniec-Piszcz.

Magistrat zapowiedział, że system Urbancard będzie sukcesywnie rozszerzany także na inne linie 9xx obsługujące pozostałe gminy.