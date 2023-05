Biznes i technologie

Wrocław: Poczta Polska uruchomiła nowoczesną sortownię za 90 mln zł

Autor: PAP

Data: 23-05-2023, 13:01

Ponad 90 mln zł kosztowała instalacja nowoczesnej sortowni paczek, którą uruchomiono we wtorek w sortowni przy ul. Awicenny we Wrocławiu. To pierwsza z trzech tego typu instalacji, które powstają w sortowniach Poczty Polskiej.