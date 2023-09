Biznes i technologie

Wrocław: Podpisano umowę na budowę centrum pediatrii przy szpitalu uniwersyteckim

Umowę na budowę zintegrowanego centrum pediatrycznego przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu podpisali w czwartek przedstawiciele uczelni, szpitala oraz resortu zdrowia. Wartość inwestycji to 224 mln zł i ma być zakończona do 2028 roku.