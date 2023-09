Ponad 16 mln zł bezzwrotnego wsparcia otrzymała Gmina Wrocław na remont pustostanów i budowę noclegowni. Dzięki dotacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii zmodernizowane zostaną 34 gminne mieszkania oraz 130 miejsc dla osób w kryzysie bezdomności.

Symboliczny czek podczas środowej konferencji prasowej we Wrocławiu wręczył miejskiej spółce Wrocławskie Mieszkania minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Dzięki bezzwrotnej dotacji z Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego samorząd wyremontuje i zmodernizuje 34 lokale mieszkalne i utworzy 130 miejsc w noclegowni przy ul. Popielskiego. Największa inwestycja będzie miała miejsce na ul. Wilczej, gdzie wyremontowanych zostanie 27 mieszkań komunalnych. Wsparcie państwa wyniesie tu blisko 8,5 mln zł.

Łączna kwota wszystkich inwestycji to nieco ponad 20 mln zł, z czego 16 mln zł - czyli blisko 80 proc.- zostanie sfinansowane z bezzwrotnych dotacji państwa.

"To bardzo dobra informacja dla Wrocławia i dla całego sektora mieszkalnictwa komunalnego i socjalnego" - powiedział Buda, zwracając uwagę, że przez wiele lat samorząd w zasadzie sam inwestował w obiekty komunalne, a rządowe dofinansowanie kształtowało się na poziomie 30-35 proc.

"Wiedzieliśmy, że jest to polityka donikąd, budowało się bardzo mało. Były przypadki, że takie miasta jak Wrocław nie wybudowały ani jednego mieszkania przez rok, albo tylko kilka, czy kilkanaście. My zmieniliśmy tę filozofię - dofinansowanie mieszkań komunalnych to teraz w zasadzie jest współfinansowanie, czy nawet w głównej mierze finansowanie, bo wynosi ono 80 proc." - wskazał minister.

Dodał, że zwiększona została sama kwota dofinansowania, która kiedyś wynosiła średnio ok. 100 mln zł rocznie, a w tym roku, łącznie z przyznanymi dzisiaj środkami, będzie to ok. 1 mld 500 tys. "A jeszcze mamy do końca roku kilka miesięcy, w związku z tym możemy dobić nawet do sumy 1 mld 650 tys. zł" - zapowiedział Buda.

"Te działania są po to, żeby samorządy miały ofertę mieszkań dla osób, które nie są w stanie kupić sobie mieszkania same, nie są w stanie wynająć na rynku komercyjnym i nie są nawet w stanie skorzystać z bezpiecznego kredytu 2 proc., który jest bardzo atrakcyjny, ale również wymaga zdolności kredytowej, wymaga pewnego poziomu dochodów na członka rodziny. Takie mieszkania są niezwykle potrzebne w każdym mieście, również we Wrocławiu" - zaznaczył szef resortu rozwoju i technologii.

W ocenie posłanki Mirosławy Stachowiak-Różeckiej, rząd PiS od wielu lat stara się w swoich działaniach i programach pokazywać, że stawia na państwo solidarne, które potrafi się dzielić i dystrybuować środki tak, aby korzystali z nich wszyscy, również ci, którym jest w życiu trudniej. "Rzeczywiście mamy we Wrocławiu, podobnie jak pewnie w wielu dużych miastach, grupę ludzi, która nie jest w stanie skorzystać z żadnych istniejących na rynku propozycji mieszkaniowych. Nie stać ich na kredyt, nie kwalifikują się do mieszkań komunalnych, nie wchodzą w grę TBS-y. Różne są życiowe sytuacje i musimy o takich ludziach pamiętać" - powiedziała posłanka, dodając, że jest to początek tego rodzaju działalności i w kolejnych latach program będzie kontynuowany.

Prezes Wrocławskich Mieszkań Monika Tendaj-Bielawska podziękowała za rządowe wsparcie oraz za decyzję o przyspieszeniu dofinansowania. "Pozwoli to nam jak najszybciej ogłosić przetarg na roboty budowlane. W tym roku planowaliśmy wyremontować 110 pustostanów, a to dofinansowanie pozwoli nam oddać do użytku 27 dodatkowych lokali. Całe zadanie inwestycyjne jest warte ponad 10 mln zł i obejmie ono remont kapitalny 3-klatkowego budynku przy ul. Wilczej, termomodernizację oraz zagospodarowanie terenu zewnętrznego" - wyjaśniła.