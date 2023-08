Ponad 27 mln zł otrzyma Wrocław z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę ulicy Wilkszyńskiej, przebudowę ul. Marco Polo oraz budowę drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki. Umowę na dofinansowanie tych inwestycji podpisano w piątek w stolicy Dolnego Śląska.

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel podkreślił w piątek podczas konferencji prasowej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, że od 2019 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg rocznie do samorządów przekazywanych jest ponad 3 mld zł.

"Na Dolny Śląsk trafiło do tej pory 800 mln zł na blisko 900 inwestycji. To duże wsparcie dla samorządów, które mogą dzięki temu realizować inwestycje, na które wcześniej nie było pieniędzy. Z tego fundusz realizowane są również inwestycje obwodnicowe, na co przeznaczonych zostało ponad 2,4 mld zł" - powiedział Bittel.

Dodał, że w ramach funduszu przekazywane są również pieniądze na inwestycje drogowe w miastach. "Łączna wartość tych inwestycji to miliard złotych z czego 380 mln zł to jest dofinansowanie" - mówił wiceminister.

W piątek podpisano umowę na dofinasowanie rozbudowy ulicy Wilkszyńskiej, przebudowy ul. Marco Polo oraz budowy drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki we Wrocławiu. Z rządowego programu zostanie przekazanych na te inwestycje 27 mln zł, a ich całkowita wartość to około 50 mln zł.

Dyrektor wydziału zarządzania funduszami wrocławskiego magistratu Dorota Olearnik podkreśliła, że inwestycje związane z przebudową dróg poprawią bezpieczeństwo na trzech wrocławskich osiedlach - na Swojczycach, Klecinie i Marszowicach.