Od niedziele we Wrocławiu zaczynają obowiązywać letnie zmiany w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej. Nowy rozkład został dostosowany do zmian związanych z rozpoczynającym się remontem torowiska na ul. Legnickiej.

Wprowadzana od niedzieli korekta w rozkładzie jazdy dotyczy zarówno komunikacji tramwajowej, jaki i autobusowej.

"W komunikacji autobusowej zawieszamy kursy szkolne i wzmocnienia w szczytach komunikacyjnych w dni robocze dla wybranych linii, które sprawdzały się w okresie roku szkolnego i akademickiego. W soboty i niedziele niehandlowe natomiast przesuwamy wzmocnienia weekendowe linii związane z aktywnością pasażerów z godziny 9 na 11" - powiedziała dyrektor Wydziału Transportu w Urzędzie Miejskim Wrocławia Paulina Tyniec-Piszcz.

W komunikacji tramwajowej natomiast w dni robocze tramwaje będą kursowały przez cały dzień z częstotliwością co 15 minut, a zatem - jak podkreślają wrocławscy urzędnicy - "zmiana dotyczy wyłącznie godzin szczytu komunikacyjnego i nie będzie w istotny sposób odczuwalna dla pasażera". "W godzinach szczytu na trasie, gdzie kursują np. 2 linie tramwajowe, tramwaj podjedzie na przystanek co 7,5 minuty, a nie co 6 jak obecnie" - podał wrocławski magistrat.

Korekta dotyczy również weekendowych rozkładów jazdy. "Te zmiany nie wiążą się z zawieszaniem linii komunikacyjnych, a dodatkowo pozwolą w optymalny sposób zorganizować ruch zastępczy na czas remontów, wykorzystać dostępne pojazdy MPK, a kierujący pojazdami będą mogli także skorzystać z czasu urlopowego" - powiedział prezes MPK Wrocław Witold Woźny.

Zmiany w rozkładzie jazdy wrocławskiej komunikacji miejskiej mają obowiązywać do 4 września.